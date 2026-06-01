Dopo suo figlio, c'è un altro calciatore in famiglia per Cristiano Ronaldo. Dinis Pereira, figlio di sua sorella Katia Aveiro, ha firmato un contratto con il Vitoria Guimaraes.
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Dinis Pereira, nipote di Cristiano Ronaldo e figlio della sorella del campione portoghese, ha firmato il suo primo contratto con il Vitoria Guimaraes. Come rivelato dalla madre del giovane calciatore tramite un post su Instagram, l'elenco dei calciatori nella famiglia di CR7 si allunga.
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Il nipote di Cristiano Ronaldo in Liga Portoghese
Il talento scorre nelle vene di tutta la famiglia di Cristiano Ronaldo. Del fenomeno portoghese non c'è molto da dire, ha vinto trofei su trofei e battuto record su record. Suo figlio sta provando a seguire le orme del papà, e gioca nelle giovanili dell'Al-Nassr, attuale club del di Cristiano. Inoltre Cristiano Junior è un titolare inammovibile delle giovanili del Portogallo, sezione Under 16.
Ma c'è un altro calciatore in famiglia. Si tratta di Dinis Pereira, 16enne figlio di Kátia Aveiro, sorella dell'ex calciatore della Juventus. Il 16enne - originario di Madeira come tutto il resto della famiglia - dopo essere cresciuto nelle giovanili del Barreirense, ha ottenuto il suo primo contratto di allenamento con il Vitoria Guimaraes. Il Vitoria Guimaraes milita in prima divisione portoghese, ed è una delle squadre più importanti della nazione.
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Oltre a Katia, lo stesso Dinis ha pubblicato le foto della sua firma con il club portoghese, con un messaggio di ringraziamento: "Voglio ringraziare Dio, la mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me, ma anche coloro che hanno dubitato. Ogni parola, ogni sostegno e ogni sfida facevano parte di questo viaggio".
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