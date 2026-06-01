Dinis Pereira, nipote di Cristiano Ronaldo e figlio della sorella del campione portoghese, ha firmato il suo primo contratto con il Vitoria Guimaraes. Come rivelato dalla madre del giovane calciatore tramite un post su Instagram, l'elenco dei calciatori nella famiglia di CR7 si allunga.

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Il nipote di Cristiano Ronaldo in Liga Portoghese

ZAGABRIA, CROAZIA – 13 maggio 2025: Cristiano Ronaldo Jr. del Portogallo (al centro) osserva il campo mentre si riscalda con i compagni di squadra prima della partita internazionale maschile Under 15 tra il Portugal national under-15 football team e il Japan national under-15 football team, nell'ambito del Vlatko Marković Tournament, disputata allo Stadium Sveti Martin na Muri il 13 maggio 2025 a Zagreb, Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Il talento scorre nelle vene di tutta la famiglia di Cristiano Ronaldo. Del fenomeno portoghese non c'è molto da dire, ha vinto trofei su trofei e battuto record su record. Suo figlio sta provando a seguire le orme del papà, e gioca nelle giovanili dell'Al-Nassr, attuale club del di Cristiano. Inoltre Cristiano Junior è un titolare inammovibile delle giovanili del Portogallo, sezione Under 16.

Ma c'è un altro calciatore in famiglia. Si tratta di Dinis Pereira, 16enne figlio di Kátia Aveiro, sorella dell'ex calciatore della Juventus. Il 16enne - originario di Madeira come tutto il resto della famiglia - dopo essere cresciuto nelle giovanili del Barreirense, ha ottenuto il suo primo contratto di allenamento con il Vitoria Guimaraes. Il Vitoria Guimaraes milita in prima divisione portoghese, ed è una delle squadre più importanti della nazione.

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A rendere nota la cosa al pubblico è stata proprio Katia Aveiro, tramite un post sul suo profilo Instagram. La donna si è detta al settimo cielo: dopo aver visto suo fratello diventare uno dei calciatori più forti della storia, adesso sarà suo figlio a provare a ripercorrere i passi dello zio. Il messaggio della mamma: "Grazie per aver reso il mio tesoro una possibile promessa della tua - e ora anche della nostra - storia".

Oltre a Katia, lo stesso Dinis ha pubblicato le foto della sua firma con il club portoghese, con un messaggio di ringraziamento: "Voglio ringraziare Dio, la mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me, ma anche coloro che hanno dubitato. Ogni parola, ogni sostegno e ogni sfida facevano parte di questo viaggio".

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