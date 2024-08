CR7, nel corso della chiacchierata sul suo canale YouTube aperto da poco, ha messo le cose in chiaro: "Presto toccherò quota 900 e dopo supererò i 1000 gol. Se non ho infortuni, questa per me è la cosa più importante. Voglio i 1000 gol. Sono il miglior marcatore della storia del calcio. Ci sarà una differenza con gli altri: per tutti i miei gol ci sono i video, quindi posso dimostrarlo". La discussione si è spostata poi anche sulla Nazionale portoghese. E qui Cristiano Ronaldo ha voluto zittire chi lo considera "finito" dopo essere rimasto all'asciutto in fatti di reti segnate nell'ultimo Europeo giocato in Germania.