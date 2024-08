Cristiano Ronaldo: “Forse mi ritirerò qui all’Al-Nassr tra due o tre anni”

Il portoghese ha parlato a “NOW” del suo futuro: "Sono molto felice in questo club e mi sento bene nel Paese. Voglio continuare in Arabia".

Cristiano Ronaldo non pensa ancora al ritiro a breve termine. Il 39enne portoghese ha confessato di avere ancora due o tre anni da giocare, il che, se mantiene un buon rendimento, gli darebbe ancora la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo del 2026.

Cristiano Ronaldo fa il punto — "Non so se mi ritirerò presto. Tra due o tre anni... e probabilmente mi ritirerò qui all'Al-Nassr", ha detto in un'intervista con il canale "NOW". Dato che di recente ha anche annunciato la sua permanenza a livello internazionale, c'è da aspettarsi che la stella lusitana non abbia ancora chiuso definitivamente la porta a un ultimo Mondiale.

Cristiano Ronaldo (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il cinque volte Pallone d'Oro non crede che sarà un allenatore quando appenderà gli scarpini al chiodo, ma ha sottolineato che si trova a suo agio in Arabia Saudita, per cui è scontato che potrebbe presto rinnovare il suo contratto con l'Al-Nassr, in scadenza a giugno: "Sono molto felice in questo club e mi sento bene nel Paese. Voglio continuare in Arabia".

"Al momento, la possibilità di allenare qualsiasi squadra non mi passa per la testa. Non mi passa nemmeno per la testa, non ci ho mai pensato. Mi vedo a fare altre cose al di fuori del calcio, ma solo Dio sa cosa mi riserva il futuro", ha aggiunto, riferendosi alla sua possibile vita una volta che non sarà più un calciatore.

CR7 sulla Nazionale portoghese — "Quando lascerò la Nazionale - ha chiarito CR7 -, non darò alcun preavviso a nessuno. Sarà una decisione molto spontanea da parte mia, ma anche una decisione che avrò ponderato attentamente.

Cristiano Ronaldo (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Ma adesso, quello che voglio è essere in grado di aiutare la Nazionale nei suoi prossimi impegni. Abbiamo la Nations League davanti, e mi piacerebbe molto giocare".