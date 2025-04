Calcio portoghese in lutto, si è spenta una delle figure più iconiche. Ieri è infatti venuto a mancare Aurélio Pereira , storico talent scout dello Sporting Lisbona , all'età di 77 anni. A darne notizia è stato lo stesso club della capitale lusitana, che ha voluto ricordare l’uomo che ha scoperto leggende del calibro di Luís Figo e Cristiano Ronaldo . Un vero luminare, divenuto lungimirante per la storia calcistica del suo paese e non solo.

Cristiano Ronaldo saluta il suo mentore

Anche Cristiano Ronaldo ha celebrato il suo mentore su X, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto per la sua carriera: "Uno dei più grandi simboli della formazione di talenti a livello mondiale ci ha lasciato, ma la sua eredità vivrà per sempre. Non smetterò mai di essere grato per tutto quello che hai fatto per me e per tanti altri calciatori. Arrivederci, signor Aurélio, grazie di tutto. Riposa in pace", il commosso messaggio del fenomeno portoghese, a cui ha allegato anche una foto scattata insieme al compianto amico.