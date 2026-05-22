Peter Crouch ha commentato le convocazioni di Thomas Tuchel in vista del Mondiale 2026, soffermandosi in particolare sulle assenze legate alla trequarti dell’Inghilterra. L’ex attaccante, oggi voce autorevole del calcio inglese, ha espresso un pensiero molto chiaro: Phil Foden e Cole Palmer, per lui, devono essere considerati convocabili in ogni circostanza. Crouch vede nei due giocatori qualità uniche, difficili da sostituire, e ritiene che eventuali problemi di condizione fisica o di continuità non bastino a metterli in discussione. Per l’ex centravanti, quando si parla di talento, imprevedibilità e capacità di decidere una partita in qualsiasi momento, Foden e Palmer restano profili imprescindibili.

SKOPJE, MACEDONIA - 20 NOVEMBRE: Cole Palmer e Phil Foden dell’Inghilterra ispezionano il campo prima della partita di qualificazione a UEFA EURO 2024 tra Macedonia del Nord e Inghilterra, al National Arena Todor Proeski, il 20 novembre 2023 a Skopje, Macedonia. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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Crouch sulle caratteristiche degli esclusi: "Per i rigori Palmer è perfetto, e Foden? personalmente deve esserci"

Crouch ha ribadito la sua fiducia assoluta in, due giocatori che per qualità e imprevedibilità. Per l’ex attaccante, entrambi meritano spazio a prescindere dalla forma o da eventuali problemi fisici, perché il loro peso tecnico resta superiore alla media.

"[Phil] Foden e [Cole] Palmer cambiano le partite", ha detto Crouch a Paddy Power. "Ci sono alcuni giocatori che, indipendentemente dalla forma, devi convocare. Soprattutto Palmer, anche per l’eventualità dei rigori. La sua calma, la sua freddezza: non si lascerebbe condizionare da nessun momento, in nessuna circostanza".

Crouch ha poi aggiunto che, nonostante una stagione segnata da qualche problema fisico, Palmer per lui non può restare fuori dalla lista. "Ha avuto una stagione condizionata dagli infortuni, ma per me personalmente deve esserci. Lui e Foden sarebbero nella mia squadra".

Tuchel sceglie Bellingham e Rogers, sono loro i suoi titolari

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Le scelte di Tuchel in quella zona di campo, però, hanno preso una direzione diversa. Il commissario tecnico dell’Inghilterra ha infatti puntato su Morgan Rogers e Jude Bellingham, due nomi che si candidano a un ruolo centrale nel progetto mondiale. Rogers arriva da una stagione superlativa con l’Aston Villa, in cui ha mostrato crescita, continuità e personalità, guadagnandosi spazio e fiducia anche in nazionale. Bellingham, invece, resta uno dei riferimenti assoluti del calcio inglese, non solo per il talento ma anche per la capacità di incidere nei momenti più importanti. La sensazione è che i due si giocheranno la titolarità, offrendo a Tuchel soluzioni diverse ma complementari. Da una parte ci sono fisicità, inserimenti e dinamismo; dall’altra tecnica, qualità negli ultimi trenta metri e capacità di cambiare il ritmo della partita. In questo quadro, il dibattito sollevato da Crouch aggiunge un ulteriore livello di interesse attorno alle scelte del ct, destinato a trovare risposte definitive solo con l’avvicinarsi del Mondiale.

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