Peter Crouch si è mostrato sorpreso per l’assenza dei due trequartisti dalla lista dei 26 convocati dal ct inglese. Per lui sarebbero imprescindibili
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Peter Crouch ha commentato le convocazioni di Thomas Tuchel in vista del Mondiale 2026, soffermandosi in particolare sulle assenze legate alla trequarti dell’Inghilterra. L’ex attaccante, oggi voce autorevole del calcio inglese, ha espresso un pensiero molto chiaro: Phil Foden e Cole Palmer, per lui, devono essere considerati convocabili in ogni circostanza. Crouch vede nei due giocatori qualità uniche, difficili da sostituire, e ritiene che eventuali problemi di condizione fisica o di continuità non bastino a metterli in discussione. Per l’ex centravanti, quando si parla di talento, imprevedibilità e capacità di decidere una partita in qualsiasi momento, Foden e Palmer restano profili imprescindibili.
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Crouch sulle caratteristiche degli esclusi: "Per i rigori Palmer è perfetto, e Foden? personalmente deve esserci"Crouch ha ribadito la sua fiducia assoluta in Foden e Palmer, due giocatori che per qualità e imprevedibilità possono cambiare il volto di una partita in qualsiasi momento. Per l’ex attaccante, entrambi meritano spazio a prescindere dalla forma o da eventuali problemi fisici, perché il loro peso tecnico resta superiore alla media.
"[Phil] Foden e [Cole] Palmer cambiano le partite", ha detto Crouch a Paddy Power. "Ci sono alcuni giocatori che, indipendentemente dalla forma, devi convocare. Soprattutto Palmer, anche per l’eventualità dei rigori. La sua calma, la sua freddezza: non si lascerebbe condizionare da nessun momento, in nessuna circostanza".
Crouch ha poi aggiunto che, nonostante una stagione segnata da qualche problema fisico, Palmer per lui non può restare fuori dalla lista. "Ha avuto una stagione condizionata dagli infortuni, ma per me personalmente deve esserci. Lui e Foden sarebbero nella mia squadra".
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