Crystal Palace-Chelsea 1-1, Glasner: “Ci credevamo tutti. È una profezia che si realizza”

Tuttavia, l’allenatore ha sottolineato il cambio di atteggiamento verso la fine del primo tempo, che ha gettato le basi per il recupero: "Alla fine del primo tempo abbiamo iniziato a muovere la palla più velocemente, a giocare maggiormente nella loro metà campo e a creare opportunità di tiro e situazioni da palla inattiva. Questo ha mantenuto viva la convinzione di poter rimontare." Il secondo tempo, per Glasner, è stato caratterizzato da un miglioramento significativo sotto tutti gli aspetti: "La seconda metà è stata molto migliore per aggressività, intensità, sia in fase di possesso che non, creando occasioni e, alla fine, segnando un gol davvero bello. Sono molto soddisfatto della prestazione negli ultimi 60 minuti e, in particolare, della reazione dopo un inizio complicato."

Sul contributo dei tifosi

Glasner ha concluso ringraziando i tifosi per il loro supporto, determinante per mantenere vivo lo spirito della squadra nei momenti di difficoltà: "So che non è facile contro una squadra fantastica come il Chelsea, ma abbiamo visto che siamo competitivi. E abbiamo avuto un grande supporto dal pubblico. Quindi, grazie mille ai tifosi. Non solo i giocatori, ma tutti hanno dovuto superare quei primi 30 minuti difficili per credere nella squadra".