I detentori di FA Cup e Community Shield, questo pomeriggio, sfideranno i vincitori della scorsa edizione della Conference League nonché Campioni del Mondo in carica

Jacopo del Monaco 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 09:48)

Tra gli incontri che andranno in scena questa domenica, figura anche quello tra il Crystal Palace ed il Chelsea. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del ventitreesimo turno della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 15:00 e si svolgerà presso il Selhurst Park. Questo derby tutto londinese metterà in palio tre punti che possono essere fondamentali per entrambe le compagini.

In questo momento, i padroni di casa allenati dall'austriaco Oliver Glasner si trovano al quindicesimo posto in classifica con 28 punti totalizzati e non vincono un match di campionato dall'1-2 contro il Fulham datato 7 dicembre. La squadra ospite, guidata da Liam Rosenior ed occupa la sesta posizione avendo totalizzato 34 punti, gli stessi che hanno i Cottagers citati poco sopra.

Crystal Palace-Chelsea, i precedenti — Rispetto ad altre sfide tra squadra provenienti da Londra, quella tra Eagles e Blues è più "recente". Il loro primo incontro, infatti, risale alla vecchia First Division nella stagione 1969/1970 ed u due club hanno pareggiato 1-1. Da quel momento, questa stracittadina è andata in scena 56 volte ed il Chelsea ha nettamente le statistiche dalla sua parte: 33 vittorie e 15 pareggi, di cui l'ultimo terminato a reti bianche e risalente alla gara d'andata del campionato attualmente in corso.

Il Crystal Palace, dal canto suo, ha vinto soltanto in otto occasioni e, per il loro ultimo successo, bisogna tornare alla Premier League 2017/2018. Nel match d'andata di quell'edizione, infatti, le Eagles hanno battuto il Chelsea 2-1 grazie all'autorete di Cesar Azpilicueta ed al gol di Zaha, mentre per i Blues ha segnato il centrocampista francese Tiemoué Bakayoko, che in seguito avrebbe giocato in Italia con le maglie di Milan e Napoli. Per quanto riguarda i gol segnati, il Chelsea è andato in gol ben 103 volte, mentre i padroni di casa di questo pomeriggio sono a quota 50.

Le statistiche in campionato — Se si prendono in considerazione le partite disputate tra l'attuale Premier League e la vecchia First Division, le due compagini della capitale inglese hanno giocato contro in 47 occasioni. Gli attuali Campioni del Mondo e detentori della Conference League hanno vinto ben 29 partite, mentre i vincitori dell'ultima FA Cup e del Community Shield ad agosto sono a quota sei successi e gli incontri terminati in parità sono stati dodici. I due incontri della scorsa edizione del campionato, tra l'altro, si sono conclusi con un pareggio ed anche con lo stesso risultato finale, vale a dire 1-1.

Scendendo ancor di più nel particolare, si possono tenere conto delle 23 partite della massima divisione inglese disputate in casa del Crystal Palace. Anche in questo caso, ovviamente, il Chelsea ha le statistiche dalla sua parte con 14 vittorie, cinque pareggi e soltanto quattro sconfitte. L'ultimo successo dei Blues in casa delle Eagles risale alla gara di ritorno della stagione 2023/2024 quando, dopo aver subito il gol di Jefferson Lerma, hanno rimontato grazie alla doppietta di Conor Gallagher e la rete di Enzo Fernández.