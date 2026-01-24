Crystal Palace-Chelsea, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Per usare un eufemismo, il Crystal Palace di Oliver Glasner ha decisamente vissuto momenti migliori. Solo qualche giorno fa, è arrivata la notizia del mancato rinnovo del tecnico a fine stagione , e un calendario fitto di impegni sta evidenziando le carenze di una rosa non all'altezza, difficilmente colmabili con il mercato di gennaio, che si prevede povero. Nelle ultime cinque partite, i padroni di casa hanno totalizzato 2 pareggi e 3 sconfitte , la più recente per 1-2 contro il Sunderland. I 23 gol segnati e i 25 subiti sottolineano le debolezze in fase difensiva, ma anche la necessità di realizzare di più in attacco.

Per quanto riguarda la squadra ospite, il Chelsea di Liam Rosenior, gode sicuramente di una salute migliore e si presenta all'appuntamento con un pareggio, 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime cinque partite. L'ultima, contro il Brentford, ha dimostrato come la squadra stia finalmente riacquistando fiducia dopo una prima parte di stagione in affanno. I Blues hanno realizzato 36 gol e ne hanno subiti 24, e sembrano possedere gli strumenti necessari per rilanciarsi in una zona della classifica più interessante. Per farlo, però, dovranno uscire vittoriosi dal Selhurst Park.