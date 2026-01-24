Il Crystal Palace si prepara ad ospitare il Chelsea per il match valido per la 23^ giornata di Premier League. L'incontro si preannuncia interessante: i Glaziers, attualmente al tredicesimo posto con 28 punti, hanno bisogno di un cambio di passo; i Blues, sesti con 34 punti, vorrebbero consolidare la posizione nella parte alta della classifica. Appuntamento fissato per domenica 25 gennaio 2026 al Selhurst Park. Calcio d'inizio alle ore 15:00 italiane.
Premier Ligue
Crystal Palace-Chelsea, dove vedere la partita in diretta TV e streaming
Negli ultimi cinque scontri diretti, per due volte è stato il Chelsea ad avere la meglio, le altre tre invece sono finite con un pareggio. Cos' è stato anche nell'ultimo incrocio delle due squadre in Premier League, terminato a reti inviolate. Ma scopriamo ora dove vedere Crystal Palace-Chelsea
Dove vedere Crystal Palace-Chelsea in diretta TV e streaming gratis
Crystal Palace-Chelsea, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00, è un incontro valido per la 23^ giornata di Premier League. La partita sarà disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma live e on demand NOW.
Crystal Palace-Chelsea, come arrivano le due squadre
Per usare un eufemismo, il Crystal Palace di Oliver Glasner ha decisamente vissuto momenti migliori. Solo qualche giorno fa, è arrivata la notizia del mancato rinnovo del tecnico a fine stagione, e un calendario fitto di impegni sta evidenziando le carenze di una rosa non all'altezza, difficilmente colmabili con il mercato di gennaio, che si prevede povero. Nelle ultime cinque partite, i padroni di casa hanno totalizzato 2 pareggi e 3 sconfitte, la più recente per 1-2 contro il Sunderland. I 23 gol segnati e i 25 subiti sottolineano le debolezze in fase difensiva, ma anche la necessità di realizzare di più in attacco.
Per quanto riguarda la squadra ospite, il Chelsea di Liam Rosenior, gode sicuramente di una salute migliore e si presenta all'appuntamento con un pareggio, 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime cinque partite. L'ultima, contro il Brentford, ha dimostrato come la squadra stia finalmente riacquistando fiducia dopo una prima parte di stagione in affanno. I Blues hanno realizzato 36 gol e ne hanno subiti 24, e sembrano possedere gli strumenti necessari per rilanciarsi in una zona della classifica più interessante. Per farlo, però, dovranno uscire vittoriosi dal Selhurst Park.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Chelsea—
Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Lacroix, Richards, Lerma; Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta. All: Oliver Glasner
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro. All: Liam Rosenior
