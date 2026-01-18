Il club inglese vive un periodo di forma poco smagliante. Inoltre, il tecnico critica le scelte di mercato della società

Gianmarco Inguscio Collaboratore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 12:50)

A fine stagione sarà addio tra il Crystal Palace e il tecnico Oliver Glasner. L'allenatore austriaco infatti, già da tempo aveva comunicato alla società la volontà di intraprendere una nuova esperienza, nonostante nel 2024 avesse deciso di iniziare un nuovo progetto che attualmente non sembra soddisfarlo appieno. Il club gli avrebbe anche proposto un prolungamento del contratto, poi decisamente declinato dall'allenatore austriaco. Quest'ultimo ha inoltre ammesso di non aver accettato alcune decisioni di mercato, come le cessioni improvvise di Eze e Guehi. E nelle prossime ore Glasner potrebbe perdere anche Mateta.

Crystal Palace, le parole del tecnico delle aquile contro la proprietà — Il tecnico austriaco ha commentato così le ultime operazioni in uscita del club, come quella capitano Marc Guehi, che ha lasciato il Crystal Palace per accasarsi al Manchester City: "Abbiamo perso il nostro capitano un giorno prima di una partita. Finora non ho detto nulla e ho rispetto le decisioni prese ai vertici del club, ma adesso mi sento davvero come se ci avessero strappato due volte il cuore, prima con la cessione di Eberechi Eze, poi con quella di Guehi. In entrambi i casi è successo prima di affrontare un match. Per questo motivo sento che ci stanno abbandonando. Nessuna squadra lo avrebbe fatto prima di una partita". "Il Crystal Palace sarà bravo a concludere la stagione in questo modo, ma con un altro allenatore non saprei e non mi interessa".

Sono dunque parole forti quelle di Oliver Glasner ma non è tutto: Jean-Philippe Mateta sembra essere il prossimo candidato a lasciare il club londinese. Sul francese infatti, pare essersi l'interesse della Juventus, ma l'affare non si è ancora concluso. "Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo da pagare, ma il suo contratto scadrà fra 18 mesi. Quindi, se lui vorrà andare via prima, qualcuno dovrà spendere questa cifra e sarà difficile", ha concluso Glasner.

La situazione in campionato delle aquile — La classifica di Premier League vede il Crystal Palace in tredicesima posizione, con 28 punti conquistati dopo 22 partite. L'ultima vittoria in campionato risale al match sul campo del Fulham del 7 dicembre, terminato 1-2 in favore delle 'Aquile'. Da quel momento, Glasner ha collezionato cinque sconfitte e due pareggi. Per quanto riguarda invece la Conference League, gli inglesi hanno concluso al decimo posto del maxi girone. Un risultato che permetterà loro di affrontare il doppio impegno contro lo Zrinjski il 19 e il 26 febbraio. Infine, in Coppa di Lega sono stati eliminati dall'Arsenal, mentre il cammino in Fa Cup si è interrotto dopo la sconfitta contro i dilettanti del Macclesfield.