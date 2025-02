Rinnovo importante e di prospettiva in casa Barcellona. Pau Cubarsí ha firmato oggi il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029. In realtà, si legge su Marca, non si tratta di un nuovo accordo, piuttosto di un aggiornamento. Quando Cubarsí aveva firmato a maggio, infatti, era minorenne: la firma era stata posta per due sole stagioni, fino al 2027, ma il tutto era già stato finalizzato in modo che fosse esteso fino al 2029. Il difensore della provincia di Girona ha compiuto i 18 anni proprio lo scorso gennaio.