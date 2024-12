Cucurella è tornato sulle polemiche di Euro 2024. Lunga intervista al terzino del Chelsea e della Nazionale spagnola

La provocazione ad Haaland, la dura replica a Gary Neville e non solo. Dopo Euro 2024, Marc Cucurella continua a parlare senza peli sulla lingua e ne ha anche per la Germania. Tornando sul suo discusso tocco di mano nel match dei quarti di finale, il terzino del Chelseanon le ha mandate a dire.

Cucurella: "Polemiche Germania? Quando perdi cerchi sempre qualcosa di cui lamentarti" — In una lunga intervista rilasciata a Marca, Cucurella ha parlato così: "Loro pensano di essere stati eliminati per quello, ma mancava ancora molto tempo e avrebbero dovuto tirare il rigore... Anche noi avremmo potuto dire che Kroos avrebbe dovuto essere espulso. Alla fine, quando perdi cerchi sempre qualcosa di cui lamentarti. Questo è il calcio e non si può fare nulla. Una volta che è successo, è successo. Si sono lamentati di quello e basta".

Gary Neville, prima di Euro 2024, disse che la Spagna non avrebbe vinto l'Europeo per colpa di giocatori come Cucurella. Il diretto interessato è tornato anche su quelle dichiarazioni: "Me lo ricordo bene, era prima della nostra prima partita. Abbiamo mandato la dichiarazione nel gruppo con Claudia (la moglie, ndr) e i miei agenti. Claudia voleva rispondergli subito, ma le ho detto di aspettare: era troppo presto. Poi siamo andati avanti nel torneo e abbiamo deciso di aspettare di affrontare l’Inghilterra in finale per vincere e rispondere lì. Subito dopo la partita siamo partiti all'attacco".

"L'anno migliore della mia carriera? Fino ad ora sì. Credo ci sia stato un po' di tutto. - ha affermato il terzino spagnolo - È stato anche un anno duro perché ho avuto un infortunio, ma penso che quell'infortunio mi abbia cambiato un po' la vita, il modo di vedere tutto, di capirlo. Passi molto tempo da solo, lontano dai tuoi compagni, o impegnato in attività di recupero o riabilitazione. Ed è lì, quando sei da solo, che ciò che fai è solo per te stesso. Così inizi a capire che, se lavori ogni giorno, può esserci una ricompensa. E in questo caso è stata l'Europeo, la chiamata di Luis de la Fuente".

Cucurella si racconta: "Ora sogno il Mondiale con la Spagna" — Il laterale classe 1998 si è soffermato anche sulla sua inconfondibile capigliatura: "Li ho avuti così fin da piccolo. All'inizio, quando ero molto piccolo, mi scambiavano per una bambina. Dicevano: "Guarda che belle bambine", perché anche mio fratello, che ha tre anni meno di me, li portava lunghi. Ma mi sono abituato e si sono associati a me. Quando sei un bambino e la gente viene a vedere una partita di calcio, è qualcosa di vistoso, perché quasi tutti hanno gli stessi tagli di capelli, e così era più facile riconoscermi. Fa parte della mia personalità, ed è per questo che sono rimasti così".

Cucurella ha poi parlato del trasferimento al Chelsea: "Quando sono arrivato, erano i primi mesi dopo il cambio di proprietà. C'erano molti nuovi acquisti, Abramovich aveva lasciato dopo aver fatto la storia portando il club in cima. Insomma, tanti cambiamenti, nuovi giocatori e nuove idee. È facile prendersela con chi è stato comprato. Molti pensano che più soldi spendono per te, migliore devi essere, o che devi essere una macchina perfetta, ma quello è qualcosa tra i club, non ha a che fare con me. La squadra veniva dalla vittoria in Champions League, le persone non capivano cosa stesse succedendo e molti se la prendevano con me".

Dopo l'Europeo, il calciatore sogna anche il Mondiale: "Continuare a vincere e migliorare. Voglio essere il migliore giocatore possibile e aiutare la mia squadra a raggiungere grandi obiettivi. E ovviamente, vincere il Mondiale sarebbe il massimo". Cucurella vuole continuare a far parlare di sé.