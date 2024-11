Cusin vince una nuova sfida: le Isole Comore si qualificano in Coppa d’Africa

Le Isole Comore sono uno Stato indipendente dell'Africa orientale formato da tre isole che si trovano tra la parte più settentrionale del canale del Mozambico e il Madagascar; sono abitate in totale da circa 800mila persone e hanno ottenuto, grazie alla guida di Stefano Cusin , una qualificazione storica in Coppa d'Africa .

A segnare il gol decisivo per la vittoria contro il Gambia , gol che ha regalato la storica qualificazione per la Coppa d'Africa del 2025, è stato il classe '99 Myziane Maolida su assist di Faïz Selemani. Il gruppo di Stefano Cusin si è così aggiunto alle altre qualificate Mali, Zambia e Zimbabwe.

Al termine del match che ha portato alla storica impresa, lo stesso Cusin ha scritto tramite il proprio profilo 'Instagram': "Gambia-Comores è terminata 1-2. Con questa vittoria siamo qualificati alla prossima Coppa d’Africa in Marocco l’anno prossimo 🇰🇲❤️😉. Un grazie speciale allo staff che mi accompagna e ai giocatori che sono stati fantastici ❤️😃💪🏻". La soddisfazione è quindi immensa per colui che non si è fatto spaventare dall'ennesima sfida esotica. L'italo-francese ha infatti allenato in ben quindici Paesi diversi, tra cui Libia, Sud Sudan e Palestina e ha ora centrato un nuovo obiettivo pazzesco.