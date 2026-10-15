Spesso i calciatori quando appendono le scarpe al chiodo rimangono nell'ambiente. Altre volte però, alcuni decidono di reinventarsi. È il caso di Hugo Porfirio, ex ala portoghese con un passato in Premier League. L'ex calciatore infatti ha cambiato completamente vita, diventando un autista di Uber.

Da Figo ad Uber, Hugo Porfirio si reinventa

. È la storia di Hugo Porfirio, ex calciatore portoghese che si è reinventato autista. L'ex centrocampista, classe '78, è ricordato soprattutto tra i tifosi del West Ham . Con gli hammers infatti il portoghese ha disputato nel 1996 un'ottima stagione, conclusasi con 23 presenze e 2 gol. Nello stesso anno, inoltre, ha preso parte all', disputato proprio in

Ma non solo. Oltre ad aver partecipato alla spedizione europea con gente del calibro di Luis Figo e Rui Costa, l'ex centrocampista è passato anche dal Benfica e dal Nottingham Forrest, prima di ritirarsi, nel 2008, vestendo la maglia dell'Al Nassr. Dopo anche un'esperienza da osservatore proprio con lo Sporting Lisbona, conclusasi nel 2013. Da quel momento in poi il portoghese era scomparso dalla scena pubblica.

Fino ad oggi. Qualche giorno fa infatti un influencer portoghese - André Ramalho - chiamando un Uber, si è trovato di fronte un autista più famoso del solito. A guidare l'auto, per le vie di Lisbona, c'era infatti proprio Hugo Porfirio. Il giovane ha documentato l'esperienza sui propri canali social, raccontando: "Dovevamo fare dieci minuti a piedi, ma eravamo in ritardo e stanchi, così abbiamo deciso di chiamare un Uber".

Caricamento post Instagram...

Ramalho ha poi proseguito: "". Ramalho ha sottolineato l'umiltà di Porfirio, oltre alle sue doti alla guida. Il post dell'influencer è andato subito virale, ricevendo anche il commento della figlia dell'ex calciatore: "".