Il Dockers' Derby tra Millwall e West Ham, il primo tra le due squadre 14 anni dopo l'ultima volta, continua a far parlare di sé anche 10 giorni dopo il fischio finale. Questa volta, però, non per quanto accaduto in campo o negli scontri fuori dallo stadio, ma per una cifra enorme raggiunta all'asta per la maglia indossata da Konstantinos Mavropanos, difensore degli Hammers. Il greco è stato l'autore del definitivo 2-2 al The Den, completando la rimonta degli ospiti dopo il doppio vantaggio del Millwall racimolato nei primi 45 minuti.

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Millwall-West Ham: la cifra folle spesa per la maglia di Mavropanos

La maglia utilizzata dal centrale durante quella partita è stata successivamente messa all'asta dal West Hamdel club, con l'iniziativa che comprendeva anche altre divise indossate durante il derby, tra cui quelle di, autore del primo gol della rimonta, e del. L'interesse per la maglia di Mavropanos è cresciuto rapidamente, fino a raggiungere una cifra decisamente fuori dal comune e dal mirino di persone normali, nonostante lecreatasi durante la foga dell'esultanza, che ha visto il greco

L'offerta vincente si è infatti fermata a poco meno di 100.000 sterline, superando nettamente il precedente record dell'asta, che era di 4.200 sterline, ma la vera particolarità è che anche un secondo tifoso ha presentato un'offerta identica, pari a 99.999,99 sterline. A fare la differenza è stata però la priorità temporale, dato che la maglia è stata assegnata al primo offerente, identificato sulla piattaforma come "Bidder136125".

LONDRA, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: Konstantinos Mavropanos del West Ham United festeggia il gol del raddoppio della sua squadra durante la partita di Sky Bet Championship 2026/27 tra Millwall e West Ham United al The Den il 19 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Per Mavropanos, inoltre, il gol nel Dockers' Derby rappresenta il suo periodo di forma particolarmente positivo. Il difensore greco ha infatti trovato la rete in 4 in 7 presenze in Championship, mostrando le sue qualità anche con la maglia della Nazionale greca, che ha recentemente battuto la Germania in Nations League mantenendo la porta inviolata grazie anche alla prestazione del gigante greco (3 contrasti riusciti, 2 palle recuperate, 10 palle spazzate di testa, 88% di precisione nei passaggi e il 100% di duelli vinti sia a terra che in aria).