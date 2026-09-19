Birmingham, botte e guerriglia con i tifosi del Millwall: alla vigilia, allo stadio e in stazione...

Una delle rivalità più accese e violente nella storia del calcio inglese torna a far parlare di sé lontano dal campo. In vista del nuovo incrocio tra West Ham e Millwall 14 anni dopo l'ultima volta, alcuni tifosi degli Hammers avrebbero dato appuntamento ai tifosi rivali per uno scontro ma, al posto degli acerrimi rivali, sul posto c'era la polizia.

Un episodio che riporta alla mente la storia della rivalità tra le due squadre londinesi, una delle più conosciute e controverse del calcio inglese.

West Ham e Millwall: lo scherzo finito con il fermo di decine di tifosi

Sui social sono comparsi diversi, con i tifosi del West Ham che non hanno perso tempo a rilanciare le provocazioni. Tutto sarebbe partito online, con una delle due tifoserie a lanciare la classica sfida all'altra, accompagnata dalla promessa di un

L'invito è stato accettato e un gruppo di sostenitori del Millwall si è presentato nei pressi di un pub noto come ritrovo dei tifosi avversari, pronto a trasformare la provocazione in uno scontro di strada. Ma ad attenderli non c'erano gli ultrà degli Hammers ma la polizia, informata in anticipo, che aveva preparato una vera e propria trappola. I sostenitori del Millwall sono stati bloccati, perquisiti e successivamente accompagnati in caserma. Circa una decina di tifosi sarebbe stata fermata nella zona

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 19: Millwall fans during the Sky Bet Championship 2026/27 match between Millwall and West Ham United at The Den on September 19, 2026 in London, England. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

La rivalità dietro lo scherzo

La rivalità tra West Ham e Millwall nasce allanella Londra operaia, con entrambe le società legate al mondo dei portuali e dei cantieri navali. Da qui il nome. Il primo confronto risale al, ma è soprattutto tra gli anni 70 e 80 che la sfida assume la sua fama più controversa, con la presenza delladel West Ham e dei

Nel giugno del 1986 ci fu la tragedia che accese ancora di più l'odio tra le due tifoserie. Terry Burns, 19 anni e tifoso degli Hammers, venne accoltellato a morte a Londra durante un'aggressione attribuita a un gruppo di sostenitori del Millwall. Burns si trovava insieme a un amico, anch'egli ferito nell'attacco, quando venne inseguito e raggiunto nei pressi della stazione di Embankment. La sua morte arrivò 10 anni dopo quella di Ian Pratt, tifoso del Millwall deceduto nel 1976 durante un episodio legato agli scontri con i sostenitori del West Ham. Due tragedie che hanno segnato profondamente la storia del Dockers' Derby e raccontano il lato più oscuro della rivalità tra le due tifoserie.

Caricamento post Instagram...

Proprio questi eventi passati hanno ispirato, film delche va aproprio su questo argomento utilizzando proprio le tifoserie di West Ham e Millwall, anche se la violenza

Un avvenimento grave accadde pochi anni dopo l'uscita del film, nel 2009, quando le due squadre si affrontarono a Upton Park in League Cup. Prima della partita un tifoso del Millwall venne accoltellato, mentre durante l'incontro i sostenitori del West Ham invasero più volte il terreno di gioco, costringendo l'arbitro a interrompere la gara.