Il Barcellona ha detto no a Revolut. L'offerta di sponsorizzazione da parte della banca è stata declinata dal club - come raccontato da Radio Catalunya - per colpa di Luis Figo. Il portoghese, infatti, è uno dei testimonial più importanti del colosso della finanza. Stando a quanto riportato dalla radio le questioni economiche del club passano in secondo piano se possono incrinare i rapporti tra tifosi e società.

Revolut ad un bivio: Figo o il Barcellona?

Caricamento post Instagram...

Il Barcellona è ancora alle prese con il rinnovo di contatto con. L'accordo tra il club e la banca è scaduto ormai un anno fa. La lunga negoziazione, però,. Tra le varie offerte, una molto vantaggiosa sarebbe arrivata da parte di Revolut. La banca digitale, già sponsor del Como , avrebbe individuato nei blaugrana lo step necessario per espandersi definitivamente nel mondo del calcio. La proposta fatta al presidentesarebbe stata migliorativa rispetto a quella dei competitors.Radio Catalunya però, ha riportato che il presidente blaugrana e tutto il consiglio direzionale. Il motivo ha un nome e cognome: Luis Figo. L'ex calciatore portoghese è infatti uno dei testimonial principali dell'azienda. Accettare una collaborazione con una società che fa del "traditore" Figo - tutti ricorderanno il suo passaggio al- un testimonial avrebbe creato non poche frizioni con i "".

BARCELLONA - 23 NOVEMBRE: Luis Figo del Real Madrid viene bersagliato dal lancio di oggetti mentre si appresta a battere un calcio d’angolo durante la partita di Liga tra FC Barcellona e Real Madrid, disputata al Camp Nou di Barcellona, Spagna, il 23 novembre 2002. (Foto di Firo Foto/Getty Images)

Nel cuore dei tifosi del Barcellona infatti - nonostante siano ormai passati 26 anni da quella notte nella quale il portoghese decise di passare ai rivali di sempre - la ferita è ancora aperta. Joan Laporta lo sa bene, e stando a quanto raccontato dalla radio catalana, ha deciso di non transigere sulla questione. Secondo la radio infatti, il presidente dei blaugrana ha tracciato dei confini molto ben marcati, oltre i quali non si può andare.