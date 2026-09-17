7-2 al Rancing Santander. Sesta vittoria consecutiva. 28 reti in LaLiga e 33 in totale. Tutto questo in sole 7 partite. Il Barcellona di Hansi Flick è semplicemente una macchina da guerra. I blaugrana vincono, convincono e soprattutto divertono. Trovano la via della rete con una facilità senza pari, pochi passaggi e sono già nell'area avversaria. Un particolare del Barcellona che non dovrebbe stupire dato che sono ormai 3 anni che questa squadra domina in Spagna ma ogni volta che si guardano cose del genere non si può certo restare indifferenti.

Il Barcellona domina la Liga e Raphinha segna da vero numero 9

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Il Barcellona si conferma un autentico rullo compressore in questo inizio di stagione. Il successo per 7-2 contro il neopromossonella sesta giornata di Liga consente agli uomini di Hansidi mantenere la vetta solitaria della classifica, con un vantaggio di 3 punti sule di 5 sull', che domenica prossima si sfideranno nel primo derby di questa annata.Ad impressionare è principalmentedi una squadra che, pur avendo perso nella medesima sessione di calciomercato Roberte Ferran(185 reti in due), trova la via della porta avversaria con impressionante regolarità. Considerando le prime sei gare di campionato e l'unica disputata ad oggi in, il numero complessivo dei goal realizzati è già di 33Numeri semplicemente spaventosi. Con le 7 reti rifilare ai Racinguistas, inoltre, i blaugrana hanno registrato, battendo così il proprio record di 6,44 xG, stabilito contro l'Elche lo scorso gennaio.

In questa squadra che sembra proprio non conoscere limiti, spicca il grande rendimento di Raphinha. Il brasiliano ieri è stato protagonista di una tripletta grazie alla quale ha già toccato le 11 reti stagionali. Da quando Flick siede sulla panchina del Barça, il 30 enne si è completamente trasformato in un vero e proprio bomber di razza. Forse il vero numero 9 che il Barcellona stava cercando. Tutto questo, come lo stesso Raphinha ha dichiarato, grazie al prezioso aiuto di Hansi Flick: "L'ho sempre detto, è lui l'allenatore che ha cambiato la mia mentalità all'interno del club e la mia percezione di me stesso. Gli sono molto grato e glielo dimostrerò sempre quando potrò".

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Raphinha dell'FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Ma dietro il successo del Barcellona c'è anche lo spirito di squadra: "Ogni volta che possiamo, dobbiamo cercare di segnare più gol e creare più occasioni. Si vede in campo che siamo compagni di squadra. È così che abbiamo tutto ciò che ci serve per essere al vertice". L'ultima sfida prima della sosta per le Nazionali vedrà il Barça impegnato sul campo del Siviglia, una sorta di rivincita dopo il 2-4 subìto la scorsa stagione.