Salgono a quota 33 i gol realizzati dai ragazzi di Hansi Flick in questo surreale inizio di stagione, che anche ieri sera allo Spotify Camp Nou hanno dimostrato la loro forza. Questa volta è toccato al Racing a fare i conti con lo strapotere blaugrana, tornando a casa con ben 7 reti al passivo e, molto probabilmente, una sensazione di netta inferiorità, nonostante il buon avvio di campionato nella Liga per la squadra neopromossa.

Tra i soliti nomi altisonanti che compaiono negli elogi di ogni successo del Barcellona, come quelli di Yamal, Raphinha e via dicendo, questa volta ne appare anche uno che, nella partita di ieri sera, ha saputo ritagliarsi uno spazio da protagonista: Joao Cancelo.

Cancelo, che gol: "il più bello della mia carriera, che emozione segnarlo qui".

Il terzino portoghese è arrivato in prestitoa gennaio, ed è stato acquistato ufficialmente dal Barcellona in questa sessione di mercato, con il calciatore che già dal(quando passò a titolo definitivo nella squadra araba) aveva espresso il desiderio di rimanere con i blaugrana, ma ilnon era nelle condizioni economiche per chiudere l'operazione.

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Joao Cancelo dell'FC Barcelona festeggia il terzo gol della sua squadra – un'autorete di Asier Villalibre del Real Racing Club – insieme ai compagni di squadra Raphinha e Karim Adeyemi, durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Ieri sera ha siglato la sua prima rete stagionale con la maglia del Barça, aprendo le marcature nella goleada contro il Racing, e nell'intervista post partita ha voluto raccontare l'emozione provata:"È stato il gol più bello della mia carriera, e lo è ancora di più perché l'ho segnato con questa maglia. Volevo arrivare qui già dall'inizio della scorsa stagione. Non ho avuto tante occasioni per partire dal primo minuto, ma mi sono sempre allenato al massimo per farmi trovare pronto e aiutare la squadra quando ce n'era bisogno. Avevo bisogno di un gol così per ritrovare fiducia e ci sono riuscito. Serve anche un pizzico di fortuna, ma alla fine ciò che conta davvero è che la squadra abbia vinto".

Si è infine soffermato sugli aspetti che stanno facendo la differenza per la squadra in questo inizio di stagione: " Tutti i giocatori stanno bene e sono pronti a scendere in campo. È importante avere tanta concorrenza all'interno della squadra, perché è qualcosa che può fare solo bene. Il nostro obiettivo è provare a vincere tutto in questa stagione. È un traguardo possibile e faremo di tutto per riuscirci".