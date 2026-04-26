Sembra così lontano il tempo in cui Patrick Schick non riusciva a segnare nemmeno 2 gol in campionato per la Roma. Dal 2017 al 2019 l'attaccante della Repubblica Ceca era un oggetto misterioso, principalmente inadeguato al calcio d'élite. Il centravanti si era fatto conoscere in maniera improvvisa con la Sampdoria nella stagione 2016-17. Sotto gli ordini di Marco Giampaolo, Patrick Schick spacca la Serie A iniziando con una rete alla Juventus il 26 ottobre 2016. Da quella giornata, la sua stella comincia a brillare fino ad arrivare al leggendario gol contro il Crotone: una rete dalla qualità elevatissima che prevedeva un futuro più che roseo per il giovane ceco.

COLONIA, GERMANIA - 25 APRILE: Patrik Schick del Bayer 04 Leverkusen segna il primo gol della sua squadra su rigore durante la partita di Bundesliga tra 1. FC Köln e Bayer 04 Leverkusen al RheinEnergieStadion il 25 aprile 2026 a Colonia, Germania. (Foto di Pau Barrena/Getty Images)

Tuttavia, le cose iniziano a peggiorare con l'arrivo del mercato estivo. Sono gli anni del cannibalismo bianconero, ogni talento finisce tra le grinfie di Max Allegri per diventare un pilastro della futura Juventus. 30 milioni e visite già programmate per smaltire la delusione della finale europea persa. Eppure qualcosa non va come dovrebbe: i test fisici segnalano delle irregolarità cardiache e la Juve si tira indietro, lasciando campo libero alla nuova Roma di Eusebio Di Francesco. Sfondati 30 milioni con clausole di rivendita e bonus, Patrick Schick si prepara a vivere due anni infernali nella capitale italiana. Edin Dzeko è intoccabile e il talento ceco non trova spazio, venendo anche posizionato fuori ruolo da attaccante esterno. Per lui saranno solo 8 gol in 58 presenze, un bottino molto deludente per uno dei calciatori più interessanti delle ultime stagioni di A.

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Patrick Schick e la rinascita in Germania

A prendersi il carico del talento grezzo di Patrick Schick, ci pensa una società esperta in questo campo: il. Con il talentuoso Julian Nagelsmann in panchina, il nazionale ceco recupera un po' di fiducia nei suoi mezzi e arriva in doppia cifra in Bundesliga, nonostante un attaccante come Timo Werner a chiudergli parzialmente le porte. Il riscatto per 28 milioni non arriva, ma irrompe ila piazzare i 26.5 milioni con rivendita per assicurarsi Patrick Schick a titolo definitivo.

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Mai operazione fu tanto azzeccata. Con le aspirine, l'ormai stella della Repubblica Ceca, esplode definitivamente. Il calcio offensivo e verticale di Seoane e Xabi Alonso esaltano la sua peculiarità di giocatore speciale: una punta che riesce a combinare fisicità ma anche tanta rapidità di esecuzione e immensa qualità con i piedi. Nonostante qualche problema fisico di troppo (una fragilità fisica che spesso gli ha impedito di rendere al meglio nella sua carriera), arrivano così i titoli collettivi: la storica Bundesliga da imbattuti, la Coppa nazionale, la Supercoppa di Germania. Il titolo di capocannoniere viene vinto durante gli Europei 2020 (5 marcature, tra cui una rete da centrocampo) e sfiorato due volte in Bundes, con 24 (2021-22) e 21 (2024-25) reti, superato solo da mostri sacri come Lewandowski e Kane.

Marco histórico: Patrik Schick atingiu a marca de 100 gols pelo Bayer Leverkusen!



Com isso, ele se torna apenas o terceiro jogador da história do clube a alcançar esse número, ao lado de Stefan Kießling e Ulf Kirsten.



⚽️✨ pic.twitter.com/Y2tgrF3xJ0 — Bundesliga Insider (@BundesInsider) April 25, 2026

Patrick Schick in Germania è diventato un attaccante spietato e completo. Con la doppietta siglata ieri contro il Colonia ha infatti raggiunto quota 100 reti con la maglia delle aspirine (terzo giocatore nella storia del club a riuscirci). A proposito dell'incredibile traguardo, ha parlato proprio il centravanti ceco: "Sono orgoglioso di questo numero. È un traguardo enorme. Spero che un giorno, quando me ne andrò, si ricorderanno di questo e diranno: Patrick Schick ha segnato tanti gol". Tutti si ricorderanno di lui nel futuro, nonostante al momento sia ancora uno degli attaccanti più sottovalutati dell'intero panorama europeo.

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