Un nuovo figlio d'arte sta cercando di entrare nel grande calcio. Si tratta del figlio di Marek Hamsik, l'ex beniamino del Napoli, Christian. Il classe 2010, infatti, ha appena firmato un contratto, il primo da professionista, con la squadra under-17 dell'FC Copenhagen. Lo ha annunciato oggi il club stesso con un post sul suo canale Instagram.
Il figlio d'arte
Da padre in figlio: Christian Hamsik approda all’under 17 del Copenhagen
Christian Hamsik—
Il giovane figlio di Hamsik, nato nel 2010, è cresciuto calcisticamente nella academy fondata e gestita da suo padre, la RSC Hamsik Academy in Slovacchia. In seguito ha militato nelle giovanili dell' MFK Dukla Banská Bystrica, squadra di seconda divisione slovacca. Tale padre, tale figlio, perché anche lui gioca a centrocampo. Christian, inoltre, nel suo paese natale è considerato un prospetto di un certo interesse. Lo dimostrano le sue presenze nelle sezioni giovanili della nazionale slovacca: ben 11 fra l'Under 15 e l'Under 16.
Il passaggio al Copenhagen—
Ora per lui arriva un momento di grande importanza. Il trasferimento in Danimarca segna il passaggio all'estero, mai facile, e la firma del primo contratto da professionista. Il ragazzo è piaciuto agli osservatori del club danese, come ha spiegato Christian Wilkens, il responsabile dello scouting nel settore giovanile della società della capitale: “Christian ci ha fatto visita due volte nel 2025 e ci ha impressionato sia dentro che fuori dal campo. Ha un grande dinamismo di gioco, un’eccellente mentalità e una forte voglia di imparare. È cresciuto con una solida educazione calcistica e siamo entusiasti di poterlo accogliere nel nostro ambiente”. Il club danese gli ha quindi offerto un contratto, che è stato prontamente accettato.
Christian giocherà nell'Under-17 e potrà proseguire il suo percorso di ambientazione e inserimento nel mondo del calcio passando da un club di grande prestigio, sulle orme del grandissimo talento di papà Marek.
