Da padre in figlio: Christian Hamsik approda all’under 17 del Copenhagen

Il giovane figlio di Hamsik, nato nel 2010, è cresciuto calcisticamente nella academy fondata e gestita da suo padre, la RSC Hamsik Academy in Slovacchia. In seguito ha militato nelle giovanili dell' MFK Dukla Banská Bystrica , squadra di seconda divisione slovacca. Tale padre, tale figlio, perché anche lui gioca a centrocampo. Christian, inoltre, nel suo paese natale è considerato un prospetto di un certo interesse. Lo dimostrano le sue presenze nelle sezioni giovanili della nazionale slovacca: ben 11 fra l'Under 15 e l'Under 16.

Il passaggio al Copenhagen

Ora per lui arriva un momento di grande importanza. Il trasferimento in Danimarca segna il passaggio all'estero, mai facile, e la firma del primo contratto da professionista. Il ragazzo è piaciuto agli osservatori del club danese, come ha spiegato Christian Wilkens, il responsabile dello scouting nel settore giovanile della società della capitale: “Christian ci ha fatto visita due volte nel 2025 e ci ha impressionato sia dentro che fuori dal campo. Ha un grande dinamismo di gioco, un’eccellente mentalità e una forte voglia di imparare. È cresciuto con una solida educazione calcistica e siamo entusiasti di poterlo accogliere nel nostro ambiente”. Il club danese gli ha quindi offerto un contratto, che è stato prontamente accettato.