Stesso cognome, stesso sangue, stesso ruolo, ma due carriere opposte. Mentre Tijjani Reijnders quest'estate ha firmato per il Manchester City, nella giornata di ieri, Eliano, il piccolo di casa, ha siglato l'accordo con Persib Bandung, club della massima seria indonesiana, dove in rosa figura anche l'italiano Federico Barba.
INDONESIA
Da un Reijnders all’altro: il fratello di Tijjani firma in Indonesia
Estate di cambiamenti in casa Reijnders, il piccolo Eliano vola in Indonesia—
Il classe 2000 ha salutato il Pec Zwolle dopo oltre centro presenze e di mezzo un prestito allo Jong Utrecht. Un addio "doloroso", ma voluto da entrambe le parti, infatti il tecnico Bojan Hodak è stato il primo a dare l'ok per l'operazione. Per Eliano, è arrivato il Persib Bandung, con un contratto biennale e le chiavi del centrocampo di una delle squadre contendenti al titolo locale.
A differenza di Tijjani, il piccolo di casa ha scelto di rappresentare la nazionale indonesiana, collezionando anche una serie di convocazioni e 4 presenze. Questo il motivo della scelta di firmare con il Persib Bandung. Ad aspettarlo nella sua nuova avventura, c'è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Federico Barba, difensore ex Benevento e Chievo Verona tra le tante. Estate dunque di cambiamenti in casa Reijnders, in attesa di scoprire se sia stata la scelta giusta.
