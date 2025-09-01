derbyderbyderby calcio estero Da un Reijnders all’altro: il fratello di Tijjani firma in Indonesia

Da un Reijnders all’altro: il fratello di Tijjani firma in Indonesia

Da un Reijnders all’altro: il fratello di Tijjani firma in Indonesia - immagine 1
Una scelta fatta anche in chiave nazionale, visto che Eliano Reijnders ha deciso, a differenza del fratello, di difendere i colori dell'Indonesia
Michele Massa
Michele Massa

Stesso cognome, stesso sangue, stesso ruolo, ma due carriere opposte. Mentre Tijjani Reijnders quest'estate ha firmato per il Manchester City, nella giornata di ieri, Eliano, il piccolo di casa, ha siglato l'accordo con Persib Bandung, club della massima seria indonesiana, dove in rosa figura anche l'italiano Federico Barba.

Da un Reijnders all’altro: il fratello di Tijjani firma in Indonesia- immagine 2
ILTEN, GERMANIA - 21 LUGLIO: Eliano Reijnders ai tempi del PEC Zwolle (Foto di Cathrin Mueller/Bongarts/Getty Images)

Estate di cambiamenti in casa Reijnders, il piccolo Eliano vola in Indonesia

—  

Il classe 2000 ha salutato il Pec Zwolle dopo oltre centro presenze e di mezzo un prestito allo Jong Utrecht. Un addio "doloroso", ma voluto da entrambe le parti, infatti il tecnico Bojan Hodak è stato il primo a dare l'ok per l'operazione. Per Eliano, è arrivato il Persib Bandung, con un contratto biennale e le chiavi del centrocampo di una delle squadre contendenti al titolo locale.

Da un Reijnders all’altro: il fratello di Tijjani firma in Indonesia- immagine 3
Reijnders esulta dopo la rete in Wolverhampton-Manchester City al Molineux il 16 agosto 2025 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images).

A differenza di Tijjani, il piccolo di casa ha scelto di rappresentare la nazionale indonesiana, collezionando anche una serie di convocazioni e 4 presenze. Questo il motivo della scelta di firmare con il Persib Bandung. Ad aspettarlo nella sua nuova avventura, c'è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di Federico Barba, difensore ex Benevento e Chievo Verona tra le tante. Estate dunque di cambiamenti in casa Reijnders, in attesa di scoprire se sia stata la scelta giusta.

