Da un Reijnders all’altro: il fratello di Tijjani firma in Indonesia

Stesso cognome, stesso sangue, stesso ruolo, ma due carriere opposte. Mentre Tijjani Reijnders quest'estate ha firmato per il Manchester City , nella giornata di ieri, Eliano , il piccolo di casa, ha siglato l'accordo con Persib Bandung , club della massima seria indonesiana, dove in rosa figura anche l'italiano Federico Barba .

Estate di cambiamenti in casa Reijnders, il piccolo Eliano vola in Indonesia

Il classe 2000 ha salutato il Pec Zwolle dopo oltre centro presenze e di mezzo un prestito allo Jong Utrecht. Un addio "doloroso", ma voluto da entrambe le parti, infatti il tecnico Bojan Hodak è stato il primo a dare l'ok per l'operazione. Per Eliano, è arrivato il Persib Bandung, con un contratto biennale e le chiavi del centrocampo di una delle squadre contendenti al titolo locale.