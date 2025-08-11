Le notti europee sono magiche sopratutto perché vengono illuminate dal talento dei calciatori. E questa partita offre parecchi profili interessanti.

Giorgio Abbratozzato 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 20:32)

Per Brugge e Salisburgo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League passa da questa partita. Dopo l'1-0 dell'andata, firmato da Romeo Vermant, i padroni di casa partono con un leggero vantaggio.

Brugge-Salisburgo, una sfida storicamente ricca di talento — Romeo Vermant, classe 2004, 1,85 di altezza e destro naturale, è il nome copertina. Lo scorso anno ha messo insieme 16 gol e assist complessivi, e ora vuole superare quel traguardo. Giovane, tecnico e con il gol facile, domani potrebbe andare di nuovo a segno.

Il secondo nome da tenere d'occhio è senza alcun dubbio quello di Raphael Onyedika. Il centrocampista è ormai un profilo internazionale seguito da molte squadre, la cui valutazione si aggira tra i 20 e i 30 milioni. Lui è il centro e l'anima della squadra, buona tecnica, ottima visione, lanci lunghi di alta precisione e quando c'è da concludere l'azione lui è presente, come dimostra il gol contro il Manchester City in Champions.

A concludere il terzetto troviamo Christos Tzolis, attaccante greco di 23 anni, autore di oltre 20 gol nella scorsa stagione. Già protagonista in Bundesliga 2, ora al Brugge può crescere ancora e magari trovare la rete proprio contro il Salisburgo.

Velocità e giovani promesse in casa Red Bull — Nene Dorgeles è l’arma più pericolosa in attacco: 22 anni, maliano, rapidità devastante negli spazi. Può colpire in contropiede e mettere in difficoltà la retroguardia belga. L'attacccante vorrà sicuramente migliorare i suoi 13 gol stagionali della stagione passata, e potrebbe iniziare già dal prossimo match. Un altro profilo interessante risponde presente al nome di Sota Kitano: centrocampista giapponese di 20 anni, che unisce una buona tecnica ad una grande visione di gioco. Arrivato da poco in Austria, ha già mostrato qualità e personalità. Nel match d'andata, però, non è riuscito ad esprimere al meglio il suo talento.

Le premesse per una grande partita ci sono tutte, la squadra di casa proverà a gestire il ritmo considerando anche il vantaggio iniziale. Gli ospiti dovranno effettuare una grande partita nella prima pressione così potranno avere più possibilità di non far esprimere agli attaccanti come Tzolis di tentare l'1 contro 1 e di Vermant di concludere l'azione. Un'altra chiave del match sarà provare a limitare Onyedika pressandolo già dal primo tocco. Il Salisburgo dovrà mettercela tutta se vorrà avere una chance di passare il turno.