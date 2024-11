Dal calcio al basket, la nuova avventura di Adem Ljajic

Si tratta di Adem Ljajic , vecchia conoscenza del calcio italiano, oggi impegnato con il Novi Pazar , tesserato anche dalla squadra di pallacanestro amatoriale della stessa società, il Novi Pazar 1969, che ha annunciato il "nuovo acquisto" sui social: "Il nostro nuovo giocatore di basket è Adem Ljajic ? Sì, avete letto bene. Non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo tutti benissimo chi è e quanto sta contribuendo allo sport di Pazar . Non sostituirà del tutto il pallone da calcio con quello da basket, ma sarà a disposizione dell'allenatore Hadžerić quando lo permetteranno i suoi impegni con la squadra di calcio. Il famoso calciatore è un grande appassionato del canestro , quindi questo sarà un sogno che diventa realtà e un'occasione perfetta per mostrare al pubblico le sue abilità con il pallone da basket".

Ljajic, 5 gol e 6 assist col Novi Pazar

Nemo propheta in patria, citazione che non ha nulla a che vedere con Adem Ljajicche in Serbia oltre al calcio, ha deciso di dedicarsi anche al basket. L'ex attaccante della Fiorentina, tuttavia, sta disputando anche una discreta stagione con la maglia del Novi Pazar che occupa l'ottava posizione in Superliga (Serie A serba), in piena corsa playoff. Il classe 1991 con cinque gol e sei assist è uno dei protagonisti indiscussi dell'ottimo campionato disputato fin qui dalla neopromossa.