La squadra della terza divisione emiratina ingaggia il centrocampista classe 1991, che porterà tutta la sua esperienza in un club oltre Oceano dopo gli anni in Premier League

Jacopo del Monaco 7 ottobre - 13:11

Un cambio vita non da poco, lasciandosi alle spalle i fasti della Premier League e iniziando una nuova avventura dall'altra parte del mondo. Il centrocampista inglese Jonjo Shelvey, ha firmato per l'Arabian Falcons, che milita nella terza divisione degli Emirati Arabi Uniti e ha deciso di mettere sotto contratto un calciatore con tanta esperienza. Per l'ex Liverpool si tratta della seconda esperienza fuori dalla sua patria dopo quella in Turchia.

Shelvey all'Arabian Falcons: la carriera del centrocampista — Nato a Romford nel 1991, Shelvey gioca principalmente come centrale di centrocampo, ma può essere schierato anche come esterno destro e trequartista. Dopo aver militato nei settori giovanili di Arsenal e West Ham, nel 2004 passa al Charlton. Con quest'ultimo club esordisce tra i professionisti nell'aprile del 2008 contro il Barnsley in Championship, ovvero la seconda divisione inglese e, a 16 anni e 59 diventa, diventa di debuttante più giovane del club.

Nel gennaio 2009, invece, diventare il marcatore più giovane del Charlton segnando contro il Norwich in FA Cup. Il Liverpool, nel 2010, acquista Shelvey che fa il suo esordio nelle competizioni europee contro il Napoli in Europa League e, alla sua prima annata coi Reds, vince la Coppa di Lega.

Per pochi mesi del 2011 passa in prestito al Blackpool per poi tornare al Liverpool, mentre nel 2012 ha fatto il suo esordio con la Nazionale Inglese contro San Marino. Nel 2013 viene ceduto allo Swansea City, nel quale milita per due stagioni e mezzo prima della sua cessione al Newcastle nel mese di gennaio del 2016. I Magpies saranno la squadra con cui Shelvey gioca per più tempo e con cui ha vinto la seconda divisione nella stagione 2016/2017.

Dopo 202 presenze col Newcastle, l'inglese passa al Nottingham Forest nel gennaio del 2023. Nella stagione 23/24 vola in Turchia e firma per il Çaykur Rizespor, mentre la scorsa stagione ha giocato per sei mesi all'Eyüpspor prima di tornare in patria per vestire la maglia del Burnley.