L'inglese, dopo l'ottima esperienza negli Stati Uniti, ha deciso di investire anche in Inghilterra. Insieme a lui anche Gary Neville

Federico Grimaldi 8 maggio - 15:02

David Beckhamcompie un altro passo importante nella sua carriera da proprietario sportivo. Dopo aver segnato la sua impronta nel calcio statunitense con l'Inter Miami, il campione inglese entra nel panorama calcistico europeo, diventando parte del gruppo che ha acquisito il Salford City, club di League Two. Con lui, a guidare l'iniziativa, c'è l'ex compagno di squadra del Manchester UnitedGary Neville, insieme all'imprenditore statunitense Declan Kelly e al noto Lord Mervyn Davies. Un nuovo capitolo per il club di Salford e per il calcio inglese, che si arricchisce della presenza di due leggende del calcio britannico.

: David Beckham and Gary Neville have completed a takeover of Salford City with new consortium.

The other Class of '92 members are no longer shareholders but will still have roles at Salford.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 8, 2025

Beckham: "Sono cresciuto a Salford" — "Sono cresciuto a Salford", ha dichiarato Beckham nel comunicato che ufficializzava il passaggio di proprietà. "Ho ricordi indelebili di quel periodo della mia vita, e quel posto e la sua gente hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita calcistica. Il Salford City è il cuore pulsante della sua comunità, ha una storia ricca, e sono davvero entusiasta di far parte del suo prossimo capitolo."

Anche Neville, co-proprietario del club, ha aggiunto: "Ho una vera passione per il Salford City. Questa è una partnership speciale che unisce menti e esperienze diverse, tutte unite dalla nostra comune passione per il calcio. Il calcio sarà la nostra priorità assoluta, ma lavoreremo anche per portare il club verso una crescita sostenibile nei prossimi 4-5 anni. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova tappa del nostro viaggio."

Il Salford ha dichiarato che l'acquisizione è stata "strutturata in modo unico" attraverso un club di soci, composto da nove azionisti. Tra questi figurano il Dream Sports Group, azienda leader in India nel settore della tecnologia sportiva, Colin Ryan, fondatore di Clipper Street Capital, Frank Ryan, co-presidente globale, co-CEO globale e presidente per le Americhe di DLA Piper, Nick Woodhouse, vicepresidente esecutivo di Authentic Brands Group, e Shravin Mittal, fondatore di Unbound.