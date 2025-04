Mai banale lo storico ex difensore di Sir Alex Ferguson quando c'è da parlare del Manchester United. Ecco la sua opinione sugli ex Serie A, Dorgu e Zirkzee

Lorenzo Ciabattini 8 aprile 2025 (modifica il 8 aprile 2025 | 15:52)

Il Manchester United sta attraversando una delle peggiori stagioni della sua storia, tanto da aver recentemente raggiunto lo stesso numero di sconfitte dell'era Ferguson da quando Sir Alex non allena più ad Old Trafford. E proprio un ex giocatore del tecnico inglese, la colonna della difesa Gary Neville, ha parlato della squadra di Ruben Amorim, alle prese con una classifica che la vede attualmente al 13° posto.

Manchester United, l'attacco di Neville — Gary Neville, parlando a Sky Sports, ha criticato l'attuale rosa dei Red Devils, non schivando di fare la lista dei nomi sul banco degli imputati: "Lo United ha bisogno subito di cinque nuovi innesti, prima di pensare al resto. I tre attaccanti (Hojlund, Zirkzee e presumibilmente Garnacho, ndr) e i due terzini (Dalot e Dorgu, ndr) non sono abbastanza bravi. Ci vogliono cinque nuovi giocatori per consentire ad Amorim di continuare con il sistema di gioco attuale (il 3-4-2-1, ndr)", ha concluso l'opinionista televisivo dell'emittente britannica al termine dello scialbo pareggio per 0-0 nel derby di Manchester contro il City. Un duro attacco nei confronti di tanti ex giocatori di Serie A.

L'ultima competizione rimasta allo United — Nel frattempo in casa United si pensa all'imminente trasferta di Lione valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. A differenza della squadra di Amorim, quella di Paulo Fonseca è in netta crescita e fra le più in forma di tutta Europa. I Diavoli Rossi, dopo aver fatto fuori la Real Sociedad nel turno precedente fra mille polemiche per la gestione arbitrale ad Old Trafford, devono puntare a vincere la competizione per poter giocare in Champions League l'anno prossimo.