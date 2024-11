Dall'Argentina arriva una scena toccante: in un campetto di Villa Fiorito, città simbolo per essere il luogo natale di Diego Armando Maradona, si consuma un momento che unisce calcio, storia e famiglia. Qui, in un luogo carico di memoria, Daniel Osvaldo, ex calciatore e ora musicista, si è ritrovato a giocare una partita speciale in compagnia di Benjamin Aguero Maradona, nipote del Pibe de Oro, nato dalla relazione tra El Kun Aguero e Giannina Maradona. Tra ricordi e rinascita, Osvaldo ha reso omaggio a Maradona e, al tempo stesso, ha celebrato il suo ritorno a una vita più serena.