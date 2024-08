In un contesto di grande fermento, anche l'italo-argentino Pablo Daniel Osvaldo, ha espresso la sua opinione. L'ex attaccante del Boca Juniors, ha commentato il ritorno del tecnico argentino al River ai microfoni di ESPN. "È sempre positivo che ci sia un buon allenatore nel calcio argentino. Non vi dico che voglio che faccia bene perché vi mentirei. Nel Superclásico? Men che meno gli auguro di fare bene in quel caso. Gallardo è un grande allenatore. Dobbiamo rispettarlo".