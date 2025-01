Nel presentarsi alla sua nuovo squadra, Danilo non ha nascosto il rammarico su come sia finita la sua "storia d'amore" con la maglia bianconera

Danilo Loda 31 gennaio 2025 (modifica il 31 gennaio 2025 | 12:38)

Tempo d'addii per l'ex capitano della Juventus, Danilo, che ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura con il Flamengo. Durante la presentazione con il club brasiliano, il difensore non ha nascosto il suo rammarico per l'addio alla Vecchia Signora, sottolineando come il club torinese abbia perso parte della sua identità negli ultimi mesi.

Danilo, un addio amaro alla sua "amata" Juventus — Danilo ha espresso chiaramente il suo dispiacere per non aver potuto salutare i tifosi bianconeri come avrebbe voluto, ma ha affermato di avere "la coscienza pulita". Il giocatore ha spiegato che il suo allontanamento non è stato dovuto a motivi calcistici, bensì a cambiamenti interni nella società che lo hanno portato a sentirsi fuori posto.

Arrivederci Vecchia Signora 🤍🖤 pic.twitter.com/3dG5hPouxo

— Danilo Luiz (@2DaniLuiz) January 27, 2025

“La Juventus è stato probabilmente il club più importante della mia carriera. Ho costruito una storia meravigliosa con i tifosi, i giocatori e la città. Negli ultimi tempi, però, con i cambiamenti interni e una certa programmazione, probabilmente hanno capito che non ero adatto, ma non per motivi calcistici. Questo mi ha fatto soffrire." Nonostante il dolore per la separazione, Danilo ha dichiarato che continuerà a tifare per la Juventus per il resto della sua vita.

La perdita dell'identità bianconera — Danilo ha poi sottolineato come, secondo lui, la Juventus abbia perso negli ultimi mesi quella che era sempre stata la sua principale caratteristica: la cura dei dettagli e l'attenzione agli aspetti umani. "La Juventus è sempre stata una famiglia, un gruppo unito che curava ogni dettaglio e l'aspetto umano. Questo si è un po' smarrito negli ultimi sei mesi. Credo che i recenti risultati ed eventi siano dovuti in gran parte alla perdita di questa identità." Secondo Danilo, se il club tornerà a valorizzare questi aspetti, i risultati miglioreranno di conseguenza.

Nuova sfida al Flamengo — Dopo l'addio alla Juventus, Danilo si prepara a una nuova avventura con il Flamengo, con l'obiettivo di tornare ai suoi massimi livelli. Il club brasiliano lo ha acquistato per ricoprire il ruolo di difensore centrale, ma il giocatore ha dichiarato di essere pronto a mettersi a disposizione in qualsiasi posizione in difesa o a centrocampo. "Nel calcio italiano ho imparato a padroneggiare il ruolo di difensore centrale, ma sono sempre aperto a nuove sfide. Mi piace costruire il gioco e dirigere i tempi della squadra. Non mi spaventa giocare anche come terzino o centrocampista, se necessario."

Nell'esperienza italiana con la Juventus Danilo ammette di aver arricchito il suo bagaglio tattico e tecnico, e ora intende mettere tutto questo al servizio del Flamengo. Con questa nuova avventura, il difensore brasiliano punta a ritrovare serenità e continuità, lasciandosi alle spalle le difficoltà vissute negli ultimi mesi in bianconero.