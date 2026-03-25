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Danimarca-Macedonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

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Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida valida per i playoff dei Mondiali
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

L'attesa sta per finire e i prossimi Mondiali sono alle porte, ma soltanto dopo aver disputato i playoff delle qualificazioni. Tra queste figura la sfida tra Danimarca e Macedonia del Nord, match in programma giovedì 26 marzo alle 20:25. La formazione vincente affronterà in trasferta la vincente di Repubblica Ceca-Irlanda.

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Danimarca-Macedonia, dove vedere la gara

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La partita valida per i playoff dei Mondiali 2026 e in programma giovedì 26 marzo alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (sul canale 202). La diretta streaming del match sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per chi è interessato a seguire tutte le partite, potrà sintonizzarsi sulla trasmissione Diretta Gol ai canali 202 e 251.

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La situazione delle due squadre

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La Danimarca sembrava avere la qualificazione in mano, eppure ha perso la testa del Gruppo C, prima con il pareggio contro la Bielorussia, poi con la sconfitta rimediata contro la Scozia. Due incontri risultati fatali per la formazione danese che ha chiuso il girone di qualificazione al secondo posto con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Gli uomini di Riemer scenderanno in campo con la determinazione di una squadra che vuole dimenticare le ultime due partite negative e restare concentrata sull'obiettivo: raggiungere la qualificazione ai Mondiali.

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PALERMO, ITALIA - 24 MARZO: Aleksandar Trajkovski della Macedonia del Nord (in ombra) esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra con i compagni durante la partita degli spareggi degli ottavi di finale di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2022 tra Italia e Macedonia del Nord allo Stadio Renzo Barbera il 24 marzo 2022 a Palermo, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

La Macedonia del Nord, invece, si è posizionata al terzo posto del Gruppo J, alle spalle di Belgio e Galles. I macedoni hanno concluso la corsa nel girone con 13 punti e quindi, non avrebbero staccato il pass qualificazione e playoff riservato alle prime due squadre. Tuttavia, la formazione di Milevski è approdata alla fase successiva grazie al percorso in Nations League: primo posto nel Gruppo 4 con successiva promozione in Lega B.

Probabili formazioni di Danimarca-Macedonia

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Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Dorgu; Hjlmand, Hojbjerg; Isaksen, Froholdt, Damsgaard; Hojlund. Allenatore: Brian Riemer

Macedonia (4-4-2): Dimitrievski; Ilievski, Velkovski, Zajkov, Ashkovski; Kostadinov, Bardhi, Alimi, Stojchevski; Miovski, Elmas. Allenatore: Blagoja Milevski

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