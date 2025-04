La settimana scorsa il grande annuncio, anche se tutt'altro che inaspettato. Kevin De Bruyne lascia il Manchester City a fine stagione, dopo dieci lunghi anni di permanenza. Quasi trecento gare disputate per il belga all'Etihad e una cosa come 70 reti per uno dei trequartisti più rivoluzionari del calcio moderno. Ma, adesso, la prospettiva di un nuovo club, magari in un altro paese anglofono.

MANCHESTER, INGHILTERRA - Kevin De Bruyne in azione col City di Guardiola ancora per pochissimo tempo: a fine stagione sarà addio. (Foto di Michael Regan/Getty Images).

De Bruyne in MLS?

The Athletic scrive che l'Inter Miami, squadra dove gioca Leo Messi, sarebbe interessato alle prestazione dell'ex Chelsea. E la società di David Beckham sarebbe anche l'unica, in tutta la MLS, che potrebbe ingaggiare KDB. Il Miami lo ha infatti inserito nei suoi cosiddetti 'discovery rights', una lista - composta da massimo cinque giocatori - che ogni club della lega invia a inizio stagione alla federazione per evitare lotte intestine e aste al rialzo. Così facendo, a Miami hanno il diritto esclusivo di trattare con De Bruyne, a meno che le altre società non paghino agli Herons50mila dollari per acquistarne il diritto in compartecipazione.