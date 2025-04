Messi al primo ko nel 2025 con l’Inter Miami: i tifosi avversari lo deridono

Messi e la sua squadra hanno perso contro il LAFC nell'andata dei quarti di finale di Champions Cup. Sugli spalti lo striscione ironico

Alessandro Stella 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 11:15)

Serata storta, sconfitta e presa in giro. Lionel Messi e l'Inter Miami sono caduti 1-0 in trasferta contro il LAFC nell'andata dei quarti di finale di Concacaf Champions Cup. Per la squadra della Pulce, reduce da 14 risultati utili consecutivi, è il primo ko nel 2025 . E sugli spalti i tifosi del Los Angeles hanno esposto uno striscione per prendere in giro il fenomeno argentino. Una foto di Messi sdentato e con il viso deformato, mentre sotto l'immagine campeggia la scritta "Pessi" (il soprannome ironico con cui gli haters sostengono che l'ex Barcellona segna solo su rigore, ndr) con accanto l'emoticon di un pagliaccio.

Il ko dell'Inter Miami: Messi sotto tono nella rivincita Mondiale con Lloris — A decidere il match di coppa è stato il gol di Nathan Ordaz al minuto 57: ottimo controllo e gran destro rasoterra dalla distanza. L'Inter Miami invece ha sempre faticato ad imporre il proprio gioco. E lo stesso Messi, rientrato in campo solo pochi giorni fa in seguito all'infortunio che lo ha costretto a saltare anche gli impegni in nazionale, non ha brillato. Il numero 10 ha provato più volte ma senza successo ad impensierire il portiere avversario, Hugo Lloris, in quello che è stato il primo incrocio tra l'argentino e il francese dopo la storica finale dei Mondiali 2022. Tuttavia tra punizioni sbagliate e tiri troppo centrali la Pulce è rimasta a secco e l'estremo difensore del LAFC questa volta ha mantenuto la porta inviolata. Ora il club di Miami, se vuole qualificarsi in semifinale, deve ribaltare tutto nella gara di ritorno prevista per giovedì 10 aprile alle 2 di notte italiane.

Mascherano polemico con l'arbitro: "Il fallo di Ordaz è da rosso anche sulla luna" — La gara di stanotte è stata poi abbastanza tesa anche sotto l'aspetto arbitrale. Lo stesso Ordaz, autore del gol partita, ha rischiato l'espulsione per un fallo di reazione su Maximiliano Falcon. Ma l'arbitro Oshane Anthony Nation, dopo aver rivisto le immagini al Var, ha optato per il cartellino giallo. E il tecnico dell'Inter Miami, Javier Mascherano, non ci sta: "Quello è cartellino rosso ovunque. Qui, in Cina e anche sulla luna". Per il resto Mascherano, nonostante la sconfitta, resta fiducioso: "Sappiamo che il LAFC ha buoni giocatori che possono fare la differenza. Non abbiamo avuto la serata migliore, ma è la prima tappa. Abbiamo un'altra partita la prossima settimana". Al ritorno però, lato Miami, mancherà Sergio Busquets. Il centrocampista spagnolo, diffidato, ha preso un'ammonizione nel finale di partita. Anche qui un fallo al limite del cartellino rosso, sanzionato però con la pena più lieve dal direttore di gara.