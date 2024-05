Un debutto nel calcio da titolare da ricordare. Quello di Dennis Schröder è finito sicuramente in prima pagina perché il personaggio in questione è il playmaker dei Brooklyn Nets in NBA. Sì avete capito bene, il 30enne cestista tedesco di Braunschweig è riuscito a coronare il sogno di fare il suo esordioufficiale nel calcio, sua altra passione. E lo ha fatto in sesta divisione tedesca...