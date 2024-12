Il derby bretone tra Nantes e Rennes è stato disputato in 86 occasioni in Ligue 1: 35 vittorie dei Canaris, 23 i pareggi e 28 i successi ottenuti dai Rouges et Noirs

Sergio Pace Redattore 4 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 12:36)

Domenica 8 dicembre alle ore 17:00 lo Stade de la Beaujoire sarà il palcoscenico addobbato a festa per il sentito "Derby bretone" tra Nantes e Rennes (gara valevole per la quattordicesima giornata di Ligue 1). Canaris e Rouges et Noirs in classifica sono divise da tre punti.

Il Nantes di Antoine Kombouare, ex tecnico del Paris Saint-Germain alla guida della formazione gialloverde dal 2021 al 2023 e poi da marzo di quest'anno (4 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte in 21 partite), è penultimo in classifica con 11 punti raccolti dopo 13 giornate. Il Rennes, che ha da poco salutato l'arrivo in panchina del 64enne allenatore argentino Jorge Sampaoli (in carriera ha guidato Universidad de Chile, Cile, Siviglia, Argentina, Santos, Atlético Mineiro, Olympique de Marseille e Flamengo) dopo l'esonero di Julien Stéphan, si trova attualmente dodicesimo con 14 punti.

Un periodo di forma certamente non brillantissimo per entrambe le squadre, che sono alla ricerca assoluta di punti in chiave salvezza. Il Nantes non sorride per una vittoria addirittura dal 31 agosto (Montpellier-Nantes 1-3, terza giornata di campionato), poi 4 pareggi e 6 sconfitte nelle ultime 10 partite disputate. L'ultimo match, il pareggio per 1-1 ottenuto al Parco dei Principi contro la capolista PSG di Luis Enrique (Matthis Abline ha risposto ad Achraf Hakimi) ha conferito comunque una bella dose di autostima e fiducia ai Canarini in vista del prosieguo del campionato (da sottolineare la grande prestazione del portiere Patrik Carlgren, autore di 9 parate, 8 delle quali effettuate da dentro l'area).

Il Rennes ha invece surclassato 5-0 il Saint-Etienne nell'ultimo turno, con uno straordinario Arnaud Kalimuendo (tripletta per il numero 9 rossonero) e le reti del numero 10, Amine Gouiri e del numero 11, Ludovic Blas. Tutto questo dopo tre sconfitte di fila e alla seconda partita in panchina di Sampaoli (aveva esordito con il ko incassato in trasferta contro il Lille).

Precedenti — Se qualche decennio fa la supremazia calcistica nel "Derby bretone" era difatti in mano al grande Nantes, una delle squadre più blasonate e temute in Francia negli anni '70 e '80, a partire dai primi anni Duemila il Rennes ha iniziato a fare la voce grossa ottenendo importanti risultati. Va sottolineato il fatto che la squadra rossonera ha posto fine ad una lunghissima serie di 30 partite senza vittorie in casa del Nantes.

Dopo 41 anni il Rennes ha dunque sbancato lo Stade de la Beaujoire battendo il Nantes 2-0 il 4 gennaio 2006, in occasione del match valevole per il ventesimo turno di Ligue 1. Ad aprire le marcature fu Etienne Didot, poi prima dell'intervallo il ventenne Simon Pouplin negò il gol del momentaneo pareggio a Claudiu Keseru parando il rigore. Nella ripresa il gol di John Utaka mise fine alle ostilità. Una vittoria per certi versi storica quella ottenuta dal Rennes. Da quel momento in poi il Rennes ha disputato 9 derby consecutivi in trasferta senza mai perdere.

Andando a dare uno sguardo ai precedenti tra Nantes e Rennes, possiamo ben notare come la formazione gialloverde sia in vantaggio prendendo in esame diverse statistiche. Innanzitutto sono state disputate 86 partite in Ligue 1 tra le due squadre, con 35 vittorie del Nantes, 23 pareggi e 28 successi del Rennes. Sono 109 i gol fatti dai gialloverdi, 100 quelli realizzati dai rossoneri.

Mettendoci nel calderone dei precedenti anche le partite disputate tra Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue e Trophée des Champions, sono in totale 105 i precedenti. Il Nantes si è imposto in 44 occasioni, 36 sono le vittorie del Rennes, mentre 25 sono le gare che si sono chiuse con un pareggio. In totale il Nantes ha realizzato 149 reti, il Rennes ha messo a segno 134 gol.

Il Nantes è avanti nei match disputati in casa presso lo Stade de la Beaujoire. In 31 partite la squadra gialloverde ha conquistato 16 vittorie, mentre il Rennes ha ottenuto 8 successi (7 i pareggi). Quaranta i gol totalizzati dal Nantes, 32 le marcature del Rennes.

Curiosità — Possiamo andare a snocciolare anche alcuni dati statistici particolari in riferimento al "Derby bretone" tra Nantes e Rennes. Il Nantes ha ottenuto 6 vittorie consecutive tra il 1977 e il 1985, mentre il Rennes ha riportato 4 successi di fila tra il 2022 e il 2024. I Canarini hanno infilato una serie di 9 vittorie casalinghe consecutive tra il 1999 e il 2005, 7 invece i successi interni di fila ottenuti dal Rennes tra il 1953 e il 1965.

Il Rennes è rimasto imbattuto in 12 partite tra il 2014 e il 2019, mentre il Nantes non ha conosciuto sconfitte in 11 partite tra il 1971 e il 1975. I gialloverdi in casa non hanno mai perso in 30 partite tra il 1966 e il 2005, 11 le partite casalinghe in cui il Rennes non ha mai perso (dal 2015 ad oggi).

Il numero record di spettatori per il "Derby bretone" tra Nantes e Rennes è stato registrato allo Stade de la Beaujoire in Ligue 1 il 28 aprile 2007 (35.616 spettatori). Sono stati, invece, 29.345 gli spettatori che hanno assistito al match tra le due compagini al vecchio Stade de la Route de Lorient di Rennes in Ligue 1 il 7 agosto 2005. La più larga vittoria riportata dal Nantes contro il Rennes è un 7-0 del 22 febbraio 1984, mentre il Rennes si è imposto 4-0 in due occasioni, il 10 aprile 1965 e il 18 novembre 1970.

Tra i migliori marcatori del derby bretone si annoverano Bernard Blanchet (Nantes) con 12 gol; Philippe Gondet (Nantes) con 8 marcature; José Touré (Nantes, 5 gol), José Caiero, Giovanni Pellegrini , Daniel Rodighiero (Rennes, 5 gol); 4 reti per Japhet N'doram e Marama Vahirua (Nantes). Hanno realizzato una tripletta in un derby bretone Philippe Gondet (Nantes) - in 2 occasioni nel 1965 - Philippe Levavasseur (Nantes), nel 1969, Henri Baillot (Rennes) nel 1954 e Ousmane Dembélé (Renens) nel 2016.