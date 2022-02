Derby di Edimburgo, sui social: “Vergogna, campo pieno di rifiuti”

Una partita sentitissima, quella tra Hibernian e Hearts finita 0-0. C'è chi ha parlato di spazzatura in campo e chi ha invitato la SPFL a pulire. Nella ripresa è migliorata la situazione ma il danno era fatto...

A Easter Road si gioca il derby di Edimburgo. Reti bianche ancora. Gli Hibernian padroni di casa a caccia del quarto posto contro gli Hearts, quasi certi del gradino più basso del podio dietro le due compagini di Glasgow. Lo stadio regala una grande atmosfera con gli spettatori sugli spalti ma sul terreno di gioco non si può dire lo stesso. Quattro cartellini nel primo tempo, un solo un tiro in porta ma soprattutto un prato verde riempito da numerosi cartelloni colorati volati sul rettangolo di gioco dopo le coreografie. Per molti tifosi (sui social) il campo è da pulire, non all'altezza. C'è chi lo definisce "una vergogna".