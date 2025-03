Uno dei tantissimi derby della Turchia va in scena questo fine settimana, con la sfida (quasi salvezza) fra le due squadre di Antalya

Lorenzo Ciabattini 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 11:50)

In riva alla Porta di Adriano, l'imperatore romano che la fece costruire nel 130 d.C., si affaccia la città di Adalia (Antalya in turco), zona in forte crescita negli ultimi anni dal punto di vista turistico-balneare. Ma il mare e le spiagge dorate adesso non ci riguardano, poiché il derby della provincia è in programma questo fine settimana. L'Antalyaspor e l'Alanyaspor si affrontano venerdì pomeriggio, ore 14:00, al Corendon Airlines Park di Adalia, per uno scontro non certamente valido per i primi posti della Trendyol Super Lig.

Visualizza questo post su Instagram

Come ci arriva l'Antalyaspor — Con 33 punti racimolati in 27 giornate, non è un campionato semplice per i giocatori di Emre Belozoglu, una delle difese più bucate della Turchia. 51 per l'esattezza i gol subiti, mentre la media realizzativa è appena superiore all'uno a partita (30). L'ex Hellas VeronaAdolfo Gaich e l'inglese, in prestito dal Luton, Townsend non stanno incidendo quanto sperato e la retroguardia made in Turkey non è di certo imperforabile. Sono solo due i punti di vantaggio sui cugini dell'Alanya, che vengono però da un momentaccio. Jolly dei padroni di casa è lo svedese Sam Larsson, ex Feyenoord e numero 10 della formazione biancorossa.

Visualizza questo post su Instagram

Il momento 'no' dell'Alanyaspor — Spostandoci all'Alanyaspor, notiamo un miglioramento per quanto riguarda la fase difensiva. "Solo" 40 le reti incassate in 27 gare, con 31 marcature positive, una in più dei cugini. Il portoghese Joao Pereira può contare su una formazione dai connotati molto patriottici, anche se le "stelle" dall'estero non mancano. Vilhena, ex Salernitana, ha le chiavi del centrocampo e Makouta, in prestito dal Boa Vista, è stato un innesto fortemente voluto da Pereira. Il numero diez è lo sloveno Sporar, di proprietà del Panathinaikos, ma attualmente è infortunato. C'è anche un calciatore asiatico in rosa: il sudcoreano Ui-jo Hwang, arrivato in estate dal Nottingham Forest. Ciò che preoccupa dell'Alanya, però, è lo stato di forma. Nelle ultime cinque, sono andati al tappeto quattro volte, seppur di misura, subendo ben 10 reti; nel mezzo anche una "buona" sconfitta contro la capolista, dove proprio Vilhena aveva sbloccato il risultato.

Visualizza questo post su Instagram

Il pronostico — Si prospetta un derby equilibrato, visti i pochi punti di distacco in classifica e il rendimento molto altalenante delle due formazioni. Nei sondaggi, tutti danno per favoriti i padroni di casa, ma le quote sono molto ravvicinate. Circa 2.30 la chance di successo dell'Antalya, mentre salgono quasi a 3 quelle dell'Alanya; il pari, invece, è dato a 3.25. Entrambe le squadre segneranno? Difficile, dirlo, visto che le quote di Goal (1.80) e di No Goal (1.90) sono praticamente identiche. Discorso simile per Under/Over 2,5: si tratta infatti di due formazioni che subiscono parecchio ma fanno altrettanta fatica a trovare la porta avversaria.