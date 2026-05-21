Tra i calciatori più importanti presenti nella rosa dell'Aston Villa figura anche Emiliano Martínez, meglio noto come El Dibu. La squadra inglese, nel corso della giornata di ieri, ha vinto la prima Europa League della sua storia dopo aver battuto il Friburgo in finale con il risultato di 0-3.

Il sopracitato portiere argentino ha effettuato delle parate decisive durante l'incontro e, con il successo di ieri, ha vinto la settima finale della sua carriera su sette disputate. Nei giorni che hanno preceduto gara, Martínez ha contattato un giornalista del quotidiano spagnolo Marca con un messaggio indirizzato a Luis De La Fuente, commissario tecnico della Nazionale Spagnola.

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Dibu Martínez: "Pau Torres è il migliore"

In occasione dell'incontro di ieri sera, l'allenatore dell'Aston Villa Unai Emery si è affidato, come sempre, alle capacità del difensore centrale Pau Torres. I due spagnoli hanno già lavorato insieme ai tempi del, vincendo anche l'Europa League nella stagionebattendo ai calci di rigore il. Anche ieri sera, il difensore spagnolo ha fornito una buona prestazione vincendo, per la seconda volta nella sua carriera, il torneo internazionale. Tra i suoi compagni che riconoscono le sue qualità difensive c'è anche il portiere argentino Emiliano Martínez.

Birmingham, Inghilterra - 22 marzo 2026: Pau Torres dell'Aston Villa in azione durante la partita di Premier League tra Aston Villa e West Ham al Villa Park. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Nei giorni che hanno preceduto la finale di ieri sera, infatti, ci sono state le possibilità di inviare dei messaggi ai calciatori e ricevere delle risposte. Il quotidiano spagnolo Marca è andato a Birmingham per fare un reportage sull'Aston Villa in vista dell'atto conclusivo dell'Europa League. Ad un certo punto, mentre si trovava nella sala da pranzo del centro sportivo del club di Birmingham, uno dei giornalisti riceve un messaggio dal Dibu. L'argentino gli ha scritto: "Sei spagnolo? Lavori per Marca? Allora dici al tuo commissario tecnico di portare Pau Torres al Mondiale. È il migliore". Il giornalista ha risposto scrivendo: "Lo prometto".

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