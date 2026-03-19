In una recente intervista rilasciata al canale YouTube "Miro atrás" (Guardo indietro), Lainez ha aperto il libro dei ricordi, svelando che il suo percorso verso il professionismo non è stato in discesa. Al contrario, è stato il frutto di una negoziazione serrata con i propri genitori. Se per molti ragazzi il calcio è l'unica via d'uscita o l'unico obiettivo, per la famiglia Lainez l'educazione rappresentava una condizione imprescindibile.

"Andai a fare un provino per il Pachuca, ma non volevo restare," ha raccontato il giocatore, oggi colonna dei Pumas. La motivazione era duplice: la giovane età e una profonda consapevolezza dell'importanza degli studi. Questa sensibilità non è nata per caso, ma è il riflesso diretto dell'ambiente familiare. Sua madre, infatti, gestisce una scuola e ha dedicato la vita al settore educativo. Normale quindi che ha visto, inizialmente, nel calcio una minaccia alla formazione umana e intellettuale del figlio.