Nel calcio contemporaneo, dove le carriere iniziano spesso prima dei sedici anni e i riflettori della celebrità rischiano di accecare i più giovani, la storia di Diego Lainez brilla per atipicità. Il centrocampista messicano, classe 2000, con un passato in Europa tra le fila del Betis Siviglia, ha deciso di sfidare uno dei pregiudizi più radicati nello sport professionistico: quello del calciatore privo di istruzione formale. A 25 anni, mentre molti colleghi si concentrano esclusivamente sul terreno di gioco, Lainez siede virtualmente tra i banchi dell'università, puntando con dedizione a una laurea in Giurisprudenza.
La scelta
Diego Lainez, il calciatore avvocato: “Mia madre voleva i libri, non il campo”
Diego Lainez , un bivio tra sogni e dovere—
In una recente intervista rilasciata al canale YouTube "Miro atrás" (Guardo indietro), Lainez ha aperto il libro dei ricordi, svelando che il suo percorso verso il professionismo non è stato in discesa. Al contrario, è stato il frutto di una negoziazione serrata con i propri genitori. Se per molti ragazzi il calcio è l'unica via d'uscita o l'unico obiettivo, per la famiglia Lainez l'educazione rappresentava una condizione imprescindibile.
"Andai a fare un provino per il Pachuca, ma non volevo restare," ha raccontato il giocatore, oggi colonna dei Pumas. La motivazione era duplice: la giovane età e una profonda consapevolezza dell'importanza degli studi. Questa sensibilità non è nata per caso, ma è il riflesso diretto dell'ambiente familiare. Sua madre, infatti, gestisce una scuola e ha dedicato la vita al settore educativo. Normale quindi che ha visto, inizialmente, nel calcio una minaccia alla formazione umana e intellettuale del figlio.
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La resistenza materna e il "patto"—
Il racconto di Lainez si fa intimo quando descrive l'opposizione della madre. "All'inizio era contraria," confessa sorridendo. Non si trattava di mancanza di fiducia nel talento del figlio, ma di una protezione materna mista a rigore accademico. La paura che Diego potesse abbandonare i libri per inseguire un pallone la portò a porre diversi ostacoli sul suo cammino. Infatti ha deciso di tornare nella sua città natale per due anni prima di spiccare definitivamente il volo.
Fu il padre a suggerire la strategia vincente: "Parla a tua madre con il cuore, dille che è il tuo sogno, altrimenti ti renderà le cose difficili". Quel dialogo sincero portò a un compromesso che dura ancora oggi. Diego è attualmente al sesto semestre di legge, dimostrando che la disciplina necessaria che mette in campo può essere applicata con successo anche nello studio.
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Rompere lo stereotipo—
Il caso di Lainez resta un'eccezione in un mondo dove, troppo spesso, l'istruzione di base viene sacrificata sull'altare della prestazione sportiva. La sua scelta di studiare Giurisprudenza — una delle facoltà più impegnative — lancia un messaggio alle nuove generazioni: il calcio è una carriera magnifica ma temporanea, mentre la cultura è un patrimonio che resta.
Mentre si prepara per le prossime sfide con i Pumas, Diego Lainez continua a dividersi tra i tacchetti e i manuali di diritto. Il "calciatore istruito" non è quindi un ossimoro, ma un modello di atleta completo capace di vincere tanto in campo quanto nella vita.
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