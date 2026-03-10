Fabian Ruiz tra il Psg e il ritorno al Betis che non sarà a fine carriera: lo ha dichiarato uno dei suoi agenti, parlando del futuro del forte calciatore ex Napoli.

L'amore per una maglia non si spegne mai e l'amore di Fabian Ruiz per il suo Betisè sempre lì, sempre presente. Anche adesso che fuoriclasse gioca nel PSG e ha vinto una Champions League, il pensiero va sempre alla sua squadra del cuore non escludendo un incredibile ritorno in un futuro non troppo lontano.

Fabian Ruiz e l'amore per il Betis — Il centrocampista spagnolo è cresciuto nelle giovanili del Betis Siviglia: ha militato con i giovani Verdiblancos per dieci anni dal 2004 al 2014. Ovviamente ha esordito come professionista con quella maglia e ha giocato diversi anni nel Betis. Il centrocampista spagnolo, uno dei più talentuosi uomini cresciuti tra le fila degli spagnoli degli ultimi anni, nel 2018 è passato al Napoli. Il club azzurro lo ha acquistato per circa 30 milioni e Ruiz ha collezionato ben 125 presenze con i partenopei. Nel 2022, infine, si è trasferito in Francia al Paris Saint-Germain. Qui è diventato uno degli uomini chiave della formazione di Luis Enriquecontribuendo alla vittoria della Champions League e della Coppa Intercontinentale del 2025. Ma l'amore per la sua vecchia squadra, per il Betis, c'è sempre.

Prima o poi tornerà — Fabian Ruiz vuole tornare all'Heliopolitanos e lo farà qualche anno prima della fine della sua carriera, non solo per chiuderla. Lo ha rivelato, al talk show "Libre y Directo" su Cadena SER, uno degli agenti del calciatore, Loren del Pino: «Il suo futuro include sempre il ritorno al Betis. Non tornerà a fine carriera, a 38 anni, ma lo farà qualche anno prima. E quando lo farà non attirerà l'attenzione con messaggi, social o cose del genere. Conoscendolo, accadrà a basta». Lo spagnolo compie 30 anni il prossimo aprile e ha ancora un contratto che lo lega al club parigino fino al 2027. Per ora, quindi, Fabian Ruiz rimane concentrato sugli obiettivi del suo club, la Champions e il campionato e su quello della Nazionale spagnola, di cui è un titolare: vincere il Mondiale. Poi si parlerà del ritorno a casa.

