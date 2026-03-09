Getafe-Betis Siviglia interrotta per alcuni minuti a causa di scontri tra tifosi

Tra l'intervento della polizia e quello dei giocatori della squadra di casa per quanto stava accadendo, la partita è stata interrotta per circa cinque minuti

Jacopo del Monaco 9 marzo - 11:46

Tra i match disputati nel corso della giornata di ieri figura anche quello tra il Getafe ed il Betis Siviglia. Presso il Coliseum Alfonso Pérez, infatti, i due club hanno giocato contro in occasione della giornata numero 27 della Liga Spagnola. Al termine dell'incontro, i padroni di casa hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Kiko Femenia e Martin Satriano. Tuttavia, l'arbitro ha dovuto interrompere la gara per alcuni minuti a causa di alcuni scontri che si sono verificati nel settore in cui erano presentati i tifosi della squadra di casa. A causa di quanto stava accadendo, la polizia ha dovuto intervenire in maniera tempestiva prima che la situazione degenerasse.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

Getafe-Betis Siviglia, match interrotto per scontri tra tifosi — Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato quanto accaduto nella giornata di ieri durante l'incontro tra le due squadre della massima divisione spagnola. Luis Milla, centrocampista della squadra di casa, stava per battere il calcio d'angolo quando, ad un tratto, ha avuto luogo una rissa tra i tifosi. La polizia è intervenuta cercando di riportare ai loro posti dei sostenitori del Getafe, i quali si stavano dirigendo verso il settore in cui si trovavano i tifosi biancoverdi.

A quel punto, i giocatori della squadra di casa hanno deciso di intervenire per cercare di calmare i tifosi, mentre l'arbitro ha interrotto il match. Il direttore di gara, poi, ha parlato con le delegazioni dei due club chiedendo di far trasmettere un annuncio con l'altoparlante chiedendo di cessare insulti e scontri.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Dopo circa cinque minuti, le due squadre hanno ripreso a giocare in maniera regolare. In seguito a quanto accaduto durante l'incontro di ieri pomeriggio, la Liga ha emanato un comunicato ufficiale in cui dichiara: "Tolleranza zero nei confronti di qualsiasi atto di odio all'interno o all'esterno dei nostri stadi. Condanniamo fermamente i fatti accaduti durante la partita Getafe-Betis. Collaboreremo al massimo con le indagini per identificare i responsabili di questi atti intollerabili. Continueremo a lavorare insieme ai club, alle autorità e agli agenti sociali per combattere la violenza e l'odio nella società".

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.