Il Getafe sbanca la casa dei Blancos e accende la miccia: tra Vinicius e Nyom volano parole grosse dopo il fischio finale. Dietro il nervosismo c'è una vecchia ruggine nata all'andata.

Danilo Loda 3 marzo - 14:12

Il calcio, si sa, è fatto di momenti, di gol e di tattica, ma spesso sono le emozioni e i conti in sospeso a rubare la scena. È quanto accaduto nell'ultimo turno di Liga al Santiago Bernabéu, dove il Real Madrid è caduto clamorosamente sotto i colpi del Getafe per 0-1. Tuttavia, a far discutere non è stato solo il tabellino ma il post partita infuocato che ha visto protagonisti Vinicius Jr e Allan Nyom.

Una festa che scotta — Al triplice fischio, mentre i giocatori della squadra di Bordalás esultavano per un'impresa storica in casa delle Merengues, il clima si è fatto improvvisamente elettrico. Vinicius Jr., visibilmente frustrato per la sconfitta interna, non ha affatto gradito il modo in cui Nyom ha festeggiato il successo. L'attaccante brasiliano si è diretto verso il difensore camerunense, dando vita a un'accesa discussione che ha richiesto l'intervento di compagni e staff per evitare che la situazione degenerasse.

Ma perché tanta rabbia per una semplice esultanza? La verità è che tra i due non scorre buon sangue da tempo e il Bernabéu è stato solo il teatro dell'ultimo atto di una faida iniziata mesi fa.

Il precedente: quella "buona sostituzione" — Per capire l'origine dell'astio bisogna tornare alla partita d'andata. In quell'occasione, vinta dal Real Madrid per 1-0, Allan Nyom visse un vero incubo: entrò in campo al 76° minuto per rilevare Kiko Femenía e riuscì a rimediare un cartellino rosso soltanto sessanta secondi dopo.

Secondo le indiscrezioni della stampa spagnola, in quel momento Vini Jr. non si lasciò sfuggire l'occasione per pungere l'avversario, rivolgendosi alla panchina del Getafe e a Bordalás con un sarcastico: "È stata proprio una buona sostituzione". Una provocazione che Nyom e tutto l'ambiente del Getafe si sono legati al dito, aspettando il momento giusto per pareggiare i conti.

La vendetta social del Getafe — Il calcio toglie e il calcio dà. Con la vittoria corsara al Bernabéu, il Getafe ha trovato la sua rivincita perfetta, non solo sul campo ma anche sul piano comunicativo. Subito dopo il match, il club ha pubblicato sui propri profili social un'immagine di Nyom intento a festeggiare, accompagnata da una didascalia velenosa che riprendeva testualmente le parole del brasiliano: "Ci piace quando è Djené a festeggiare, ma diciamo solo che è stata una buona sostituzione".

Una risposta "a tono" che chiude il cerchio di una rivalità accesissima. Mentre il Real Madrid deve leccarsi le ferite per una sconfitta che pesa sulla classifica, Vinicius impara a sue spese che nel calcio le provocazioni tornano spesso indietro come un boomerang.