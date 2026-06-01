Grande spavento per la Dinamo Dresda. Come riportato da un comunicato ufficiale della Dinamo, Lars Bunning, difensore del club di seconda divisione tedesca - la Zweite Bundesliga - ha subito un'emorragia cerebrale spontanea dopo la quale si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Dinamo Dresda, il comunicato dopo lo shock per Bunning

DRESDA, GERMANIA – 4 ottobre 2023: Aljaz Casar dell'Hallescher FC (a destra) contende il pallone a Lars Bunning della Dynamo Dresden durante la partita di 3. Liga tra Dynamo Dresda e Hallescher FC, disputata allo Rudolf-Harbig-Stadion il 4 ottobre 2023 a Dresden, Germania. (Foto di Gabriel Kuchta/Getty Images per la DFB)

La Dinamo ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale che Bunning ha subito un intervento chirurgico d'urgenza. Il calciatore, come riporta il comunicato, ha subito un'emorragia cerebrale spontanea, e le cause sono ancora sconosciute. L'operazione è riuscita, ma al momento non si hanno altre notizie circa le condizioni del calciatore. Eventuali novità saranno ovviamente comunicate alla sua famiglia.

"La società sportiva dovrà fare a meno del difensore centrale Lars Bünning fino a nuovo avviso. Il ventottenne ha subito un'emorragia cerebrale spontanea senza alcuna causa esterna ed è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico salvavita". Il comunicato si conclude: "L'operazione è riuscita. Lars Bünning è pienamente cosciente e attualmente si trova in terapia intensiva in attesa di iniziare le fasi successive del suo programma di riabilitazione".

Le dichiarazioni del direttore sportivo

Caricamento post Instagram...

Oltre al comunicato, si è esposto anche, direttore sportivo del club tedesco. "La notizia è stata un vero shock per noi. In situazioni come questa, il calcio passa completamente in secondo piano, perché". Gonther ha anche detto che il calciatore è fuori pericolo, per rassicurare tutti i conoscenti e i tifosi della Dinamo Dresda. "Fortunatamente, l'operazione è andata molto bene e Lars ha ripreso completamente conoscenza.. Lo sosterremo nel miglior modo possibile durante la convalescenza".

Come sottolineato dal DS in questo momento le condizioni di salute del difensore tedesco sono la priorità assoluta per il club, che sarà pronto a riaccoglierlo in campo non appena ritroverà la condizione ottimale.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui