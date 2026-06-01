Bunning si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico d'urgenza dopo aver subito un'emorragia cerebrale. Il calciatore è fuori pericolo.
Derby dell'Est, disordini in Hansa Rostock-Dinamo Dresda: interviene la polizia
Grande spavento per la Dinamo Dresda. Come riportato da un comunicato ufficiale della Dinamo, Lars Bunning, difensore del club di seconda divisione tedesca - la Zweite Bundesliga - ha subito un'emorragia cerebrale spontanea dopo la quale si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
Dinamo Dresda, il comunicato dopo lo shock per Bunning
La Dinamo ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale che Bunning ha subito un intervento chirurgico d'urgenza. Il calciatore, come riporta il comunicato, ha subito un'emorragia cerebrale spontanea, e le cause sono ancora sconosciute. L'operazione è riuscita, ma al momento non si hanno altre notizie circa le condizioni del calciatore. Eventuali novità saranno ovviamente comunicate alla sua famiglia.
"La società sportiva dovrà fare a meno del difensore centrale Lars Bünning fino a nuovo avviso. Il ventottenne ha subito un'emorragia cerebrale spontanea senza alcuna causa esterna ed è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico salvavita". Il comunicato si conclude: "L'operazione è riuscita. Lars Bünning è pienamente cosciente e attualmente si trova in terapia intensiva in attesa di iniziare le fasi successive del suo programma di riabilitazione".
Le dichiarazioni del direttore sportivo
Caricamento post Instagram...
Come sottolineato dal DS in questo momento le condizioni di salute del difensore tedesco sono la priorità assoluta per il club, che sarà pronto a riaccoglierlo in campo non appena ritroverà la condizione ottimale.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA