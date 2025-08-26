Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, la storia della due squadre in Europa

Aspettando il calcio d'inizio della sfida, ecco il numero di partecipazioni dei due club alle competizioni UEFA

Jacopo del Monaco 26 agosto - 20:17

Giovedì 28 agosto alle ore 20:00, la Dinamo Kiev ed il Maccabi Tel Aviv giocheranno la gara di ritorno dei preliminari di Europa League. Per note ragioni extra calcistiche la partita si giocherà in Polonia, precisamente presso l'Arena Lublin. Nel match d'andata, disputato presso il Gradski Stadion in Serbia, gli israeliani hanno vinto 3-1: doppietta di Dor Peretz e gol di Sagiv Jehezkel; per gli ucraini ha segnato Nazar Voloshyn. Aspettando il calcio d'inizio dell'incontro, ecco un confronto tra le partecipazioni alle competizioni UEFA dei due club.

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv: quante volte hanno giocato le coppe? La Dinamo Kiev, squadra storica dell'Ucraina prima appartenente all'Unione Sovietica, vanta di diverse partecipazioni alle coppe europee. Il club della capitale ha giocato ben 30 edizioni in Champions League, anche quando la massima competizione UEFA portava il nome di Coppa dei Campioni. La prima risale alla stagione 1967/1968 e l'ultima quattro annate fa, quindi la 2021/2022. In tutte le partecipazioni, la Dinamo ha raggiunto due volte le semifinali: 1977 e 1999, poi eliminato rispettivamente dal Borussia Mönchengladbach e dal Bayern Monaco. In Coppa UEFA/Europa League, la Dinamo Kiev ha partecipato 22 volte e, anche qui, il massimo risultato è stato la semifinale: stagione 2008/2009, eliminato dai rivali dello Shakhtar Donetsk. Nel proprio palmarès, gli ucraini vantano di 2 Coppe delle Coppe (1975 e 1986) e la Supercoppa UEFA 1975 vinta contro il Bayern.

Rispetto ai loro avversari di domani sera, il Maccabi Tel Aviv ha partecipato meno volte alle competizioni europee e non ne ha mai vinta una. La squadra israeliana ha partecipato soltanto 3 volte in Champions: 1992/1993; 2004/2005, stagione in cui ha affrontato la Juventus ai gironi; 2015/2016, quando nel suo girone c'era proprio la Dinamo Kiev. In Europa League, invece, il Maccabi ha partecipato a 10 edizioni e l'ultima risale alla scorsa stagione, uscendo al termine della league phase. La squadra gialloblù ha preso parte per due volte alla Conference League ed una sola volta, nella stagione 1994/1995, in Coppa delle Coppe.