derbyderbyderby calcio estero Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, statistiche e precedenti tra i due club

Europa League

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, statistiche e precedenti tra i due club

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, statistiche e precedenti tra i due club - immagine 1
Entrambe le squadre vogliono conquistare il posto nella competizione europea, con gli israeliani che hanno vinto la gara d'andata
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Alle ore 20:00 di domani sera, la Dinamo Kiev ed il Maccabi Tel Aviv si giocheranno un posto in Europa League. Le due squadre, infatti, si affronteranno sul campo neutro dell'Arena Lublin, in Polonia, per la gara di ritorno dei preliminari. All'andata, giocata presso il Gradski Stadion in Serbia, il club israeliano ha vinto 3-1 contro gli ucraini con doppietta di Dor Peretz e gol di Sagiv Jehezkel. Per gli ucraini ha segnato Nazar Voloshyn. In attesa del calcio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, i precedenti

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, statistiche e precedenti tra i due club- immagine 2
Istanbul, Turchia - 28 novembre 2024: Gavriel Kanichowsky esulta dopo aver segnato contro il Besiktas. (Foto di David Balogh/Getty Images)
—  

I due club, allenati rispettivamente da Oleksandr Shovkovskyi e dal serbo Zarko Lazetić, in questi preliminari non hanno giocato nelle rispettive nazioni a causa di ben note ragioni che vanno oltre il gioco del calcio. Prima delle sfide che mettono in palio un posto in Europa League, le due squadre hanno già avuto modo di affrontarsi in passato. Includendo il match di giovedì scorso vinto dagli israeliani, Dinamo e Maccabi si sono affrontate 5 volte, con gli ucraini che hanno vinto 2 partite e ci sono stati altrettanti pareggi. Nei match tra i due club sono stati realizzati 15 gol, di cui 8 del club di Kiev e gli altri 7 della squadra di Tel Aviv.

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, statistiche e precedenti tra i due club- immagine 3
San Sebastian, Spagna - 12 dicembre 2024: Formazione della Dinamo Kiev contro la Real Sociedad. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

La prima volta che le due squadre hanno giocato contro risale alla stagione 2011/2012: Girone E dell'Europa League, con le partite tra Dinamo e Maccabi terminarono entrambe in parità, 1-1 in Israele e 3-3 in terra ucraina. La Dinamo Kiev, tra l'altro, ha terminato quest'ultimo match in 9 uomini a causa dei due cartellini rossi ai difensori centrali. Prima di quest'anno, le due squadre si sono affrontate nel Girone G della Champions League2015/2016, conclusa allo Stadio Giuseppe Meazza con la vittoria del Real Madrid ai danni dell'Atlético Madrid. La squadra di Kiev, ai gironi, ha vinto entrambe le partite contro il Maccabi Tel Aviv: 0-2 fuori casa ed 1-0 tra le mura amiche.

Leggi anche
Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, statistiche e precedenti tra i due club
Non solo Manchester City e Palermo: viaggio nell’ecosistema del City Group

© RIPRODUZIONE RISERVATA