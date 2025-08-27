Alle ore 20:00 di domani sera, la Dinamo Kiev ed il Maccabi Tel Aviv si giocheranno un posto in Europa League. Le due squadre, infatti, si affronteranno sul campo neutro dell'Arena Lublin, in Polonia, per la gara di ritorno dei preliminari. All'andata, giocata presso il Gradski Stadion in Serbia, il club israeliano ha vinto 3-1 contro gli ucraini con doppietta di Dor Peretz e gol di Sagiv Jehezkel. Per gli ucraini ha segnato Nazar Voloshyn. In attesa del calcio d'inizio, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.
Europa League
Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, statistiche e precedenti tra i due club
Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, i precedenti
I due club, allenati rispettivamente da Oleksandr Shovkovskyi e dal serbo Zarko Lazetić, in questi preliminari non hanno giocato nelle rispettive nazioni a causa di ben note ragioni che vanno oltre il gioco del calcio. Prima delle sfide che mettono in palio un posto in Europa League, le due squadre hanno già avuto modo di affrontarsi in passato. Includendo il match di giovedì scorso vinto dagli israeliani, Dinamo e Maccabi si sono affrontate 5 volte, con gli ucraini che hanno vinto 2 partite e ci sono stati altrettanti pareggi. Nei match tra i due club sono stati realizzati 15 gol, di cui 8 del club di Kiev e gli altri 7 della squadra di Tel Aviv.
La prima volta che le due squadre hanno giocato contro risale alla stagione 2011/2012: Girone E dell'Europa League, con le partite tra Dinamo e Maccabi terminarono entrambe in parità, 1-1 in Israele e 3-3 in terra ucraina. La Dinamo Kiev, tra l'altro, ha terminato quest'ultimo match in 9 uomini a causa dei due cartellini rossi ai difensori centrali. Prima di quest'anno, le due squadre si sono affrontate nel Girone G della Champions League2015/2016, conclusa allo Stadio Giuseppe Meazza con la vittoria del Real Madrid ai danni dell'Atlético Madrid. La squadra di Kiev, ai gironi, ha vinto entrambe le partite contro il Maccabi Tel Aviv: 0-2 fuori casa ed 1-0 tra le mura amiche.
