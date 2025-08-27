Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, statistiche e precedenti tra i due club

Dinamo Kiev-Maccabi Tel Aviv, i precedenti

I due club, allenati rispettivamente da Oleksandr Shovkovskyi e dal serbo Zarko Lazetić, in questi preliminari non hanno giocato nelle rispettive nazioni a causa di ben note ragioni che vanno oltre il gioco del calcio. Prima delle sfide che mettono in palio un posto in Europa League, le due squadre hanno già avuto modo di affrontarsi in passato. Includendo il match di giovedì scorso vinto dagli israeliani, Dinamo e Maccabi si sono affrontate 5 volte, con gli ucraini che hanno vinto 2 partite e ci sono stati altrettanti pareggi. Nei match tra i due club sono stati realizzati 15 gol, di cui 8 del club di Kiev e gli altri 7 della squadra di Tel Aviv.