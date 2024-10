L'ex attaccante dei Rangers, Alfredo Morelos, ha causato un grave incidente in Colombia: tasso alcolemico elevato, è stato arrestato dalla polizia locale

Sergio Pace Redattore 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 22:01)

Brutta disavventura per Alfredo Morelos in Colombia. Il 28enne attaccante colombiano, in forza all'Atlético Nacional, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dopo aver causato un incidente gravissimo. L'ex Rangers, cui è stato rilevato un tasso alcolemico elevato, si è schiantato con la sua auto contro un motociclista.

Nell'incidente è stato coinvolto anche un camion. Morelos, tentando un sorpasso ad una moto nei pressi dell'aeroporto Jose María Cordova a Rionegro (Antioquia), è finito per invadere la corsia opposta. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 del mattino in una zona conosciuta come curva Gordo. Il calciatore si è schiantato contro un motociclista e un camion causando l'incidente. Il SUV di Morelos ha riportato diversi danni a seguito dell'impatto con la moto che è finita sotto la parte anteriore dell'auto.

L'incidente — Per fortuna non ci sono state vittime. Le conseguenze del gravissimo incidente sarebbero potuto essere peggiori. Come riportato dal quotidiano locale MiOriente, il motociclista ha riportato diverse fratture agli arti e un trauma contusivo all'addome. Non è però in pericolo di vita, così come colui che guidava il camion.

Morelos non ha riportato alcuna ferita ma è stato fermato dalla polizia e arrestato per guida in stato di ebbrezza. L'attaccante è dunque in stato di fermo dal momento che gli è stato rilevato una quantità di alcol nel sangue elevata. All'ex Rangers, che si vedrà sospesa la patente di guida (dai 3 ai 5 anni), spetterà anche pagare una multa di quasi 5 mila euro.

"El Bufalo" Morelos (11 presenze e 1 gol con la Colombia) ha vinto il campionato scozzese nel 2021 con i Rangers di Steven Gerrard. L'attaccante classe '96 ha realizzato 124 reti in 269 presenze complessive con i Gers, oltre ad aver confezionato 57 assist. Precedentemente aveva messo a segno 46 reti e fornito 13 assist in 62 partite con la maglia dell'HJK Helsinki in Finlandia. Morelos ha collezionato anche 5 presenze in Champions League. Quest'estate è tornato in Colombia all'Atletico Nacional (7 reti tra Primera A Clausura e Copa Colombia), in prestito dal Santos.