Il difensore spagnolo degli Txuri-urdin, Aritz Elustondo, dirà addio alla Real Sociedad dopo 12 anni: nessun rinnovo col club biancoblu
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Dopo una vita intera in maglia txuri-urdin, Aritz Elustondo si prepara a salutare la Real Sociedad. Il club basco ha infatti deciso di non rinnovare il contratto del difensore spagnolo, il quale si prepara così a chiudere la sua lunga avventura a San Sebastian dopo ben 12 anni di permanenza.
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ℹ Aritz Elustondo finalizará su trayectoria como jugador txuri urdin a la conclusión de esta temporada.— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) May 5, 2026
💙 310 partidos y once temporadas defendiendo al equipo de su vida. Ejemplo dentro y fuera del campo, un jugador imprescindible. Eskerrik asko denagatik, 𝗔𝗿𝗶𝘁𝘇!
L'addio di Aritz ElustondoAll'interno del comunicato rilasciato in queste ore dalla società, si legge: "Aritz Elustondo concluderà la sua carriera da giocatore della Real Sociedad al termine di questa stagione. Il club ha annunciato la decisione di non rinnovargli il contratto. Il nativo di Beasain, uno dei capitani della squadra, chiuderà così la sua esemplare carriera con il club".
Attraverso questo comunicato, il club basco ha quindi comunicato la volontà di non rinnovare il contratto (in scadenza a giugno 2026) del difensore spagnolo. Dopo 12 stagioni complessive tra giovanili e prima squadra, Elustondo lascerà il club a parametro zero, chiudendo un percorso iniziato nel vivaio e diventato simbolo di continuità e appartenenza nel corso degli anni.
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La fine di un'eraGli addi sono sempre difficili ed emozionanti, ma quello di Elustondo e la Real Sociedad rappresenta la fine di un'era. Per un giocatore cresciuto nella cantera txuri-urdin e diventato volto del club basco, contribuendo anche ad alcuni importanti successi di squadra, salutare San Sebastian dopo ben 12 anni sarà davvero durissimo.
Elustondo ha collezionato infatti più di 300 presenze con la squadra basca (310 per l'esattezza), un minutaggio totale di 21.571 minuti e vinto ben due coppe di Spagna: la prima nel 2019-20 e l'ultima quest'anno in finale contro l'Atletico Madrid nel 2026. La decisione della società segna quindi la fine di un ciclo importante, con il difensore che saluterà definitivamente la Real Sociedad al termine di una stagione coronata dall'ultimo grande trionfo.
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