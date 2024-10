Il ct del Brasile, Dorival Junior, ha speso belle parole in difesa di Danilo, sommerso dalle critiche in questo avvio di stagione.

Luca Paesano 15 ottobre 2024 (modifica il 15 ottobre 2024 | 19:22)

Non sta vivendo un periodo affatto semplice Danilo. Dopo l'avvio di stagione difficile in bianconero, che lo ha visto scivolare in dietro nelle gerarchie di Thiago Motta, il difensore brasiliano non se l'è passata bene neppure con la maglia sua Nazionale. In particolare, i tifosi e la stampa non gli hanno perdonato il grave errore che ha spalancato le porte alla rete di Edu Vargas contro il cile. A difendere Danilo, però, ci ha pensato il tecnico della Seleçao.

Brasile, Dorival difende Danilo: "Giocatore fondamentale per noi" — Il tecnico del Brasile, Dorival Junior, ha parlato approfonditamente dello juventino Danilo, contestando la grande quantità di critiche che stanno piovendo su di lui in questo avvio di stagione: “Danilo è il capitano della squadra ed è molto importante per noi, sarei in malafede se lo escludessi perché non ha giocato nel suo club. Lui ha una grande importanza nello spogliatoio e per ciò che rappresenta per il gruppo. A volte chiudiamo gli occhi... Danilo come terzo marcatore è molto bravo. Ha tanta esperienza che, in questo momento di transizione generazionale per la nostra nazionale, si rivela estremamente utile”.

Ha proseguito: “Non possiamo dimenticare che è un giocatore con 11 anni di carriera al più alto livello in Europa. Ha giocato per i più grandi club del calcio europeo. Qui in Brasile, purtroppo, facciamo fatica a capire le condizioni di un compagno di squadra. Danilo, per chi non lo conosce, è un giocatore e una persona incredibile in quanto aiuta, da supporto e ha contribuito a tutti noi. In tutti i sensi. Ieri ha parlato a lungo con Vanderson per spiegarli ogni cosa della partita. In ogni momento cerca di aiutarci a trovare le correzioni di cui abbiamo bisogno”.

Ancora su Danilo: “È un ragazzo fantastico e può aiutare molto, questo è il suo ruolo. Il ruolo del giocatore, man mano che diventa più esperto, comincia a capire che aiutare la squadra non è solo in campo con la palla al piede, quindi finisce per avere l'aiuto dell'allenatore, dello staff. Penso che lui ammira un ruolo molto importante nella Seleçao".