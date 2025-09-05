La squadra dovrà fare a meno del portiere titolare per diverse settimane a causa di un problema alla milza e ha trovato un sostituto speciale

Jacopo del Monaco 5 settembre - 19:08

Il Dorking Wanderers, club della sesta divisione inglese, è riuscito a trovare in extremis un portiere disposto a scendere in campo in questo weekend. Si tratta di Terry Dunn, fedelissimo tifoso della squadra, la cui carta d'identità segna 54 anni. La squadra rossoblù, che si è ritrovata in piena emergenza dopo uno stop forzato del proprio numero 1, lo schiererà dal primo minuto domani pomeriggio, contro il Totton.

Il Dorking Wanderers ingaggia un tifoso di 54 anni: il comunicato — Il Dorking gioca nella National League South, ovvero la sesta divisione del calcio in Inghilterra. In questo momento, occupa l'undicesima posizione in campionato con 10 punti totalizzati in sette partite ed è a -1 punto dalla zona Play-off. Di recente, il portiere titolare Harrison Foulkes ha riportato un problema alla milza che lo terrà fuori da giochi per quattro settimane. Il club inglese, per correre ai ripari, ha ingaggiato un suo tifoso di lunga data: il 54enne Terry Dunn, che in passato ha giocato a calcio ritirandosi nel 1997. Ecco il comunicato ufficiale diramato dai rossoblù:

"Alla luce della triste notizia che il portiere della prima squadra Harrison Foulkes ha subito un infortunio alla milza e sarà fuori gioco per quattro settimane, e dato che il club non è riuscito a trovare un sostituto in tempo per la partita di sabato contro l'AFC Totton, siamo lieti di dare il benvenuto al nostro fedele tifoso Terry Dunn tra le fila dei Wanderers.

Dunn, 54 anni, le cui ex squadre includono l'ormai estinto North Holmwood FC, si unisce alla squadra a titolo temporaneo. Il portiere ha vinto numerose promozioni con diversi club locali prima di appendere i guanti al chiodo nel 1997. I tifosi possono aspettarsi che lunedì venga annunciato il nuovo portiere in prestito, che si unirà al club con un contratto di quattro settimane".

Le parole di Dunn e del presidente del club — Dopo aver firmato il contratto con la sua squadre del cuore, Dunn ha dichiarato: "Giocare in porta è come andare in bicicletta: non lo dimentichi mai. Continuo a giocare regolarmente a calcio camminato. Da tifoso dei Wanderers, nessuno si impegnerà più di me per mantenere la porta inviolata sabato". Anche il presidente del Dorking nonché allenatore della prima squadra Marc White ha voluto rilasciare una dichiarazione: "In un'epoca in cui la passione scarseggia, ciò che manca a Terry in mobilità lo compenserà con il cuore e, per una partita, dovremo semplicemente darci da fare".