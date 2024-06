Dortmund-Real Madrid, Modric: “Sarebbe bello vincere la mia 6ª Champions”

Guai a dire ad Ancelotti e al Real Madrid che sono la squadra favorita per la vittoria finale in Champions League. Del resto lo dice la storia, i blancos contro il Dortmund punteranno alla 15ª Coppa dei Campioni; sarebbe il 6° trionfo negli...

Guai a dire ad Ancelotti e al Real Madrid che sono la squadra favorita per la vittoria finale in Champions League . Del resto lo dice la storia, i blancos contro il Dortmund punteranno alla 15ª Coppa dei Campioni; sarebbe il 6° trionfo negli ultimi dieci anni, record che inseguono Luka Modric e Dani Carvajal , gli unici due giocatori rimasti in rosa all'indomani del successo contro l' Atletico Madrid nella finale di Lisbona (2013-2014, ndr).

Modric: "Sarebbe bello vincere la mia 6ª Champions"

"Per me vincere sei volte la Champions sarebbe qualcosa di inimmaginabile, davvero impressionante". Luka Modric punta all'ennesimo record della sua carriera con la maglia del Real Madrid e mette in guardia i suoi: "Tutti ci danno per favoriti, ma non è così, parliamo di un finale, abbiamo il 50% di possibilità, il Dortmund è reduce da una grande stagione. Noi abbiamo sempre dato il massimo nelle difficoltà e continueremo a farlo, anche se spero non ce ne sia bisogno".