Dopo aver fatto tutto il percorso con le giovanili della nazionale francese, Ismael Doukouré ha scelto di rappresentare la Costa d'Avorio. Il difensore dello Strasburgo si è convinto di giocare per gli "elefanti" anche in vista del Mondiale americano.

STRASBURGO, FRANCIA – 16 APRILE: Ismael Doukouré del Racing Club de Strasbourg Alsace effettua un passaggio durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Conference League 2025/26 tra RC Strasbourg Alsace e 1. FSV Mainz 05 allo Stade de la Meinau il 16 aprile 2026 a Strasburgo, Francia. (Foto di Daniela Porcelli/Getty Images)

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Doukouré, non più Francia, ma Costa d'Avorio

Giocare un Mondiale è il sogno di tutti i bambini che aspirano a diventare dei calciatori professionisti. E, ovviamente, è anche il sogno di Ismael Doukouré. Il difensore centrale in forza allo Strasburgo, ha infatti deciso di cogliere l'opportunità di giocare per la Costa d'Avorio.- ha infatti giocato con under19, 20, 21 e 23 - Ismael da oggi in poi giocherà per la nazionale africana.

Nonostante la Francia sia di certo più blasonata, con gli ivoriani il calciatore ha più chance di mettersi in mostra e, perché no, di essere già convocato per la prossima Coppa del Mondo. Il 22enne, come mostrato da un video di Sport News Africa sui propri canali social, si è recato al consolato ivoriano per rendere definitiva la sua scelta.

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Altri casi "franco-ivoriani"

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Il difensore dello Strasburgo non è il primo calciatore ad aver deciso di sposare la causa ivoriana anziché quella francese quest'anno. Prima di lui infatti, attaccante dell'in prestito al Nizza , ha deciso di cambiare nazione con cui giocare. Inoltre nella rosa della Costa d'Avorio Doukourè ritroverà anche due suoi attuali compagni allo Strasburgo: si tratta diUn esponente della federazione ivoriana, intervistato proprio da, ha voluto sottolineare il ruolo della federazione nella scelta dei calciatori: "Non pubblicizziamo i giocatori che si uniscono a noi per non mettergli pressione. Per quanto riguarda Doukouré, tutto è avvenuto in modo naturale".. Nel frattempo, il debutto in maglia ivoriana potrebbe essere proprio contro il suo passato: la Costa d'Avorio ha infatti in programma un'amichevole contro la Francia.

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