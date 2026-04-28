Doukouré ha scelto di dire addio alla Francia e vestire la maglia della Costa d'Avorio. L'ago della bilancia? La possibilità di giocare il Mondiale
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Dopo aver fatto tutto il percorso con le giovanili della nazionale francese, Ismael Doukouré ha scelto di rappresentare la Costa d'Avorio. Il difensore dello Strasburgo si è convinto di giocare per gli "elefanti" anche in vista del Mondiale americano.
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Doukouré, non più Francia, ma Costa d'AvorioGiocare un Mondiale è il sogno di tutti i bambini che aspirano a diventare dei calciatori professionisti. E, ovviamente, è anche il sogno di Ismael Doukouré. Il difensore centrale in forza allo Strasburgo, ha infatti deciso di cogliere l'opportunità di giocare per la Costa d'Avorio. Dopo aver passato tutto il periodo delle giovanili nelle under francesi - ha infatti giocato con under19, 20, 21 e 23 - Ismael da oggi in poi giocherà per la nazionale africana.
Nonostante la Francia sia di certo più blasonata, con gli ivoriani il calciatore ha più chance di mettersi in mostra e, perché no, di essere già convocato per la prossima Coppa del Mondo. Il 22enne, come mostrato da un video di Sport News Africa sui propri canali social, si è recato al consolato ivoriano per rendere definitiva la sua scelta.
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Altri casi "franco-ivoriani"Il difensore dello Strasburgo non è il primo calciatore ad aver deciso di sposare la causa ivoriana anziché quella francese quest'anno. Prima di lui infatti Elye Wahi, attaccante dell'Eintracht Francoforte in prestito al Nizza, ha deciso di cambiare nazione con cui giocare. Inoltre nella rosa della Costa d'Avorio Doukourè ritroverà anche due suoi attuali compagni allo Strasburgo: si tratta di Guèla Douè e Martial Godo.
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